Durante la noche del sábado 31 de agosto, la tenista kazaja Yulia Putíntseva quedó eliminada en la tercera ronda del US Open tras perder por 2-0 contra la italiana Jasmine Paolini.

Tras la derrota, Putíntseva comenzó recibir numerosas críticas en redes sociales, aunque no por su desempeño deportivo, sino por su actitud hacia una recogepelotas en la competición.

La nacida en Moscú se encontraba molesta debido a que estaba siendo superada por su adversaria y por esa razón se mostró prepotente hacia la joven que solamente hacia su trabajo.

Yulia se quedó parada frente a la recogepelotas, con una postura autoritaria, así que la mujer comenzó a lanzarle las pelotas de tenis, sin embargo, la tenista solamente tomó una de las tres que recibió, mientras las demás se iban rodando por la pista.

I would ban Yulia Putintseva from the US Open tennis in future. Respect and manners cost nothing 😤pic.twitter.com/lQbCjFHfNH