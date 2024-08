"Las estrellas del deporte de tiro olímpico que no sabíamos que necesitábamos". Así ha catalogado el Comité Olímpico Internacional (COI) a los tiradores Yusuf Dikeç y Kim Ye-Ji luego de que se volvieran virales en redes sociales.

Ambos se han convertido en los emblemas digitales de los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de que ninguno de los dos logró conseguir la medalla de oro en su respectiva competencia.

Tanto el tirador turco como la tiradora coreana sorprendieron al público por su apariencia y por su forma de disparar, y muchos los han llegado a catalogar como personajes de televisión.

Los dos participaron en eventos correspondientes a la disciplina de pistola de aire, sin embargo, Ye-Ji lo hizo de manera individual en la categoría femenina y Yusuf compitió en la categoría mixta grupal.

Más allá de sobresalir por sus resultados en los Juegos Olímpicos, la tiradora de Corea del Sur destacó por su vestuario y estilo, digno de una estrella en una película de acción o ciencia ficción.

La atleta olímpica de 31 años obtuvo la medalla de plata en la final de tiro femenino, tan solo dos puntos detrás de su compatriota Oh Ye-Jin. No obstante, Kim fue la que robó el corazón de la audiencia.

A diferencia de Kim, el turco Yusuf Dikeç se caracterizó por un estilo mucho más despreocupado, con su mano en la bolsa del pantalón y utilizando unos lentes comunes y corrientes.

El tirador de 51 años llamó mucho más la atención cuando se le comparó a su competidor, el serbio Damir Mikec, que utilizaba un protector de oídos especializado y unos lentes con distintos tipos de mira para mayor precisión.

