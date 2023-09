¿A qué hora y dónde ver a Luis Grijalva en la final de la Diamond League 2023?

Fue en esta competencia, que tuvo lugar recién en agosto, que Grijalva se destacó con el cuarto lugar del mundo en los 5 mil metros planos.

Tras su incursión, Grijalva concluyó que “fue una las peores sensaciones de su vida”, pues realmente quería conseguir una presea para Guatemala.

Esto le valió recibir el reconocimiento de una gran mayoría de guatemaltecos pendientes de él y además, el reconocido periodista de ESPN, Fernando Palomo, también lo felicitó por su logro.

Cabe resaltar, que solo cuatro días después de clasificarse cuarto del mundo, el 31 de agosto, Grijalva volvió a dar la campanada en la Diamond League de Suiza cuando consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos de 2024, cuando terminó detrás de los etíopes Yomif Kejelcha (12:46.91) y Selemon Barega (12:54.17) y el estadounidense Grant Fisher (12:54.49).

Ahora, este domingo 17, el dreamer, verá acción en la pista del Hayward Field de Eugene, Oregón, a las 14:17 hora de Guatemala. Y podrás seguir su actuación en los 3 mil metros desde el canal oficial de la propia liga en Youtube.

IT’S A #DIAMONDLEAGUE FINAL DAY! 💎🏆

The first 15 Diamond League Champions of 2023 will be crowned today in what’s set to be a spectacular @nikepreclassic 👑 #EugeneDL 🇺🇸

📸 Kevin Neri for Diamond League AG pic.twitter.com/pM3o0v23Yj

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 16, 2023