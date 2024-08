Los medallistas olímpicos Adriana Ruano y Jean Pierre Brol visitaron la mañana de este 23 de agosto la redacción de Prensa Libre y atendieron una entrevista en donde abordaron su reciente participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, temas más personales, cómo dividir su vida de atleta con sus trabajos y lo que viene para sus carreras.

Con una emotiva comitiva, el personal de Prensa Libre le dio la bienvenida a los dos atletas que hicieron vibrar al país los días 30 y 31 de julio cuando se consagraron en el foso olímpico de París 2024 con sus medallas de bronce y oro respectivas.

Esta mañana ambos deportistas compartieron junto a los periodistas Douglas Suruy y Fernando López una amena charla en donde los medallistas confirmaron que aún están asimilando el éxito cosechado en París, pero que poco a poco son consientes de lo que significó tanto para ellos como para Guatemala sus preseas.

"Muchas emociones y muy agradecida con los guatemaltecos. Ver la cantidad de gente que se ha unido a vivir este sueño es algo muy lindo", fue lo primero que dijo mencionó la medallista de oro Adriana Ruano.

"No lo habíamos vivido antes, nos hace sentir especiales y queridos. El amor de los guatemaltecos al país se ve reflejado cuando hay una noticia positiva y dan ganas de seguir compitiendo y ganar todo", mencionó Jean Pierre Brol.

Han pasado poco más de tres semanas desde que Adriana Ruano ganó el oro en París 2024, pero eso no es un motivo para que ella deje de ser la misma y así lo expresó.

"Trato de seguir siendo la misma, el teléfono está más saturado (risas) eso es lo que cambió. Sí hay ahora una responsabilidad drástica porque hay que ser un ejemplo y eso trataré de hacer", dijo.

Jean Pierre Brol en su visita a Prensa Libre: (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Retos de ser atleta y llevar una vida como profesional

Tanto Ruano como Brol además de ser atletas de alto rendimiento también son profesionales. Adriana es nutrióloga y desde hace dos años maneja su propia clínica de nutrición deportiva, mientras que Jean Pierre es ingeniero agrónomo. Desempeñarse en estos trabajos individualmente ya es un reto, pero ambos lo compaginan con su carrera deportiva.

"Es un reto tratar de llevar las dos cosas al mismo tiempo porque hay que programarse con los pacientes. Este año me tocó frenar un poco esa parte y mantenerme con quienes ya llevaba un proceso por los viajes", mencionó Ruano.

Brol, el primero de los dos en emocionar a Guatemala con su hazaña el 30 de julio, dijo "Primero soy padre. Yo priorizo a mi familia, luego está mi trabajo y luego ser atleta. Esa es la verdad".

"Mis hermanos me apoyan en el deporte y el trabajo, es complicado, a veces uno se pregunta si vale la pena seguir siendo atleta porque se dejan escapar algunas oportunidades laborales, se nos dio cosechar triunfos y ahora tras los frutos se piensa que vale la pena", expresó el medallista de 41 años.

Ruano, ganadora del oro olímpico, mencionó que en las justas deportivas no representa su apellido, sino a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La importancia de un equipo e instalaciones

Ruano y Brol consiguieron dos medallas históricas para el deporte guatemalteco y lo hicieron con ciertas limitaciones y retos que parten desde el lugar en donde entrenan y la falta de un semillero.

"Es básico tener un buen lugar de entrenamiento, ahorita estamos en una cancha. Eso no permite que jóvenes puedan ir a entrenar por la tarde porque la luz no es la ideal. También es importante tener un equipo multidisciplinario, desde la nutrición sé la importancia de esto y cada atleta debe tener un equipo para que no tenga que hacer todo" dijo Adriana.

Jean Pierre por su parte mencionó que es necesario ampliar recursos para contar con más elementos necesarios.

"También hay que ampliar el presupuesto para tener más discos y más cartuchos porque si todos quieren venir a disparar en una semana se nos acaba todo. Hay que planearlo bien, ya sea en el tiro y en cualquier otra disciplina".

Adriana Ruano y Jean Pierre Brol en Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Etapa como independientes

Otro de los temas que se manejaron en le entrevista con Prensa Libre fue la suspensión que el Comité Olímpico Internacional impuso al Comité Olímpico Guatemalteco que por poco ocasiona que los atletas no compitieran con los colores de Guatemala.

"Como atleta duele, porque se quiere llevar la bandera, uno no va representando su apellido, sino a un país. A pesar de eso había que continuar con nuestro trabajo y prepararnos, los demás países no están sentados pensando que se nos solucionen a nosotros, y ese fue parte del éxito de nosotros. En los Panamericanos no vimos la bandera pero gente reconoce que somos de Guatemala y gracias a Dios en París escuchamos el himno".

Ruano que dijo que actuar con valores es necesario para un cambio social. "Actuar con valores hace que uno llegue más lejos, se tarda más, pero se va más lejos", agrega la atleta. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Su agenda

No han pasado un mes desde que ambos ganaron las históricas medallas, pero la vida como atleta como continúa y en septiembre regresarán a la acción para una nueva actividad a nivel internacional.

Jean Pierre comentó que en los próximos meses se viene un evento de Copa del Mundo. Ahí participarán los mejores del ranking mundial y los medallistas de París, siendo esta una gran oportunidad de continuar demostrando su nivel.

"En septiembre tenemos que empezar (a entrenar), en octubre es la final de la Copa del Mundo. Vamos los medallistas de Juegos Olímpicos y los mejores del ranking, tanto Adriana como yo clasificamos y se realizará en la India. El otro mes retomamos el entreno con miras a ganar esta competencia. Queremos seguir con la racha ganadora", sentenció.

Por su parte Adriana finalizó indicando qué fue fundamental en su carrera luego de no lograr una buena actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Redacción de Prensa Libre felicitó y entregó un reconocimiento a Adriana Ruano y Jean Pierre Brol por su representación y éxito en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

"La clave para superar el fracaso es el trabajo en equipo, generalmente uno fracasa más de lo que gana, la resiliencia es fundamental. La parte de psicología clínica y deportiva me ayudaron a formar herramientas necesarias. Mi entrenador ha sido también fundamental en todo el proceso", terminó.