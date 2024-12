Alberto González se prepara para competir en la San Silvestre y cerrar un 2024 marcado por una dura enfermedad

“Poder terminar el año haciendo lo que más me gusta es un regalo de Dios”, aseguró González, quien atravesó un largo proceso de recuperación que le permitió retomar el deporte. Hoy considera que su enfermedad fue una oportunidad para crecer, y le dejó como enseñanza principal la perseverancia.

“Fue un año muy duro por mi salud. La enfermedad fue un obstáculo bien difícil; a nadie le deseo eso. Pero, después de varios meses, empecé a ver todo lo que me pasó como una oportunidad. Aprendí mucho, sobre todo que, tanto en la vida como en el deporte, uno debe perseverar”, expresó el corredor.

“Estoy muy motivado por correr la San Silvestre; daré lo mejor, como siempre. Siento que he ido recuperando mi nivel. Estoy al 95 %, y eso es muy bueno para comenzar el 2025 con más fuerza”, destacó González, quien será uno de los favoritos para ganar la carrera, que comenzará mañana a las 14.30 horas.

A pesar de los problemas de salud a principios de este año, el corredor —originario de la aldea Chuachalí, en Tecpán— logró competir en la maratón de los Juegos Olímpicos de París, donde finalizó en la posición 66, y en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, donde obtuvo el oro en el medio maratón por relevos mixtos junto a Mario Pacay, Sandra Raxón y Viviana Aroche.

“Competir en París fue una gran oportunidad. Por momentos pensé que no lo iba a lograr. Fueron mis primeros Juegos Olímpicos y me dejaron una gran lección sobre cómo entrenarme y competir. Me quedé motivado, y buscaré clasificarme para Los Ángeles 2028”, comentó.

La experiencia en Ayacucho, Perú, también dejó una huella significativa en González. Durante su participación, el equipo guatemalteco estaba en la tercera posición con una desventaja de un minuto y 45 segundos, pero él logró remontar y superar a los atletas de Perú y Ecuador, cruzando la meta en primer lugar.

“Estoy satisfecho porque he dado lo mejor por Guatemala”, aseguró con orgullo.

Alberto González Míndez cruzando la línea de meta en la prueba de maratón masculino de los Juegos Olímpicos 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)

Reflexión

Aunque el final del 2024 ha sido positivo, González considera que su mayor éxito fue superar la enfermedad. Reconoce que aún está lejos de la marca de dos horas, siete minutos y 40 segundos que le permitió clasificarse a la maratón de París, pero está trabajando para volver a su mejor nivel y correr más rápido.

Al reflexionar sobre lo vivido, recuerda los momentos difíciles de febrero como una pausa en su vida. “Sentí el cariño y respaldo de mucha gente. Es casi inevitable no hablar del tema, ya que incluso cuando competí en los Olímpicos aún enfrentaba las secuelas de la enfermedad”, mencionó.

“Hasta hace unos meses puedo decir que ya estoy bien. El problema fue que me recetaron muchos antibióticos y me afectaron el estómago. Sufrí una gastritis que duró como siete meses. En París aún la padecía y fue difícil porque no podía entrenarme mucho, ya que me cansaba. Gracias a Dios, ahora estoy al 95 % de mi nivel”, explicó.

Así celebró el equipo guatemalteco su medalla de oro en el medio maratón de Ayacucho 2024. (Foto Prensa Libre: Delegado ACD)

Sobre el futuro

Para el próximo año, Alberto González y su entrenador, Diego Estrada, han planificado competir en Estados Unidos en marzo; allí buscará mejorar su velocidad en distancias de cinco y 10 mil metros.

El mayor desafío será el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, Japón, para el cual ya está clasificado, gracias a su posición en el top cien del ranking mundial en maratón. Con una visión clara y la convicción de seguir creciendo, González demuestra que, con perseverancia, es posible superar los obstáculos más grandes y continuar dejando en alto el nombre de Guatemala.