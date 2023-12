Alberto González se sincera tras ser nombrado Personaje Deportivo del año 2023 por Prensa Libre: “El mejor año de mi carrera”

Alberto González, el Personaje Deportivo del año 2023 por Prensa Libre, reaccionó poco después de dada a conocer la noticia: “Bueno la verdad que muy contento y agradecido con Dios en primer lugar porque me ha dado la salud y la vida para lograr todos esos triunfos”.

“Me enteré cuando me llamó Prensa Libre y me dijo que fui elegido para ser el atleta del año. Yo me sentí muy feliz la verdad porque yo no yo no sabía que en 2023 iba a tener ese reconocimiento”, menciona, mientras pasa las fiestas de finde año en el calor de su hogar junto a su familia.