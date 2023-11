Alder Torres piensa en su hija para impulsarse hacia la cumbre de la etapa 9 de la Vuelta Ciclística 2023

“En el camino venía pensando en mi hija. Ya había ganado una medalla, pero necesitaba otra, una para mi hija y otra para mi esposa. Esto me motiva, me hace feliz, porque no ha sido nada fácil”, expresó el pedalista nacional, quien, con lo hecho hoy, acumula un total de 6 victorias en etapas de vueltas a Guatemala.

Desde pequeño, Torres respiró en ambientes ciclísticos, ya que su padre, Oscar, practicó y destacó en el deporte del pedal. Nacer y crecer viendo ruedas girar hizo que Alder compitiera profesionalmente desde el 2009, con 19 años. Desde entonces, comenzó a escribir su propia historia.

En 2021 decidió ponerle un alto a su carrera. No obstante, regresó para vestir los colores del equipo Municipalidad de Fraijanes, un proyecto en el que aporta su experiencia a un semillero de deportistas, a los que les demostró que todo esfuerzo tiene su recompensa.

“Siempre he dicho que hasta que se baje la última banderola de la vuelta, diría “no pude”, pero mientras haya oportunidad, siempre lucharé hasta el final. Gracias a Dios se me ha dado. Estoy muy feliz y agradecido”, manifestó con tono de voz quebrantado.

Respecto de cómo fue el momento en el que decidió atacar, el también ganador de etapas en competencias en México, Costa Rica, Panamá y El Salvador, exteriorizó:

“Pasando El Palmar vi que no trabajaron todos al mismo tiempo, que el amigo del Movistar empezó a abrir una brecha. Traté de cerrarlo y le di hasta llegar a meta. Sabía que no perdía nada. Lo di todo, con el alma”.

Alder Torres, en su historial, registra una medalla de bronce como seleccionado nacional de ciclismo de ruta en los Juegos Centroamericanos Costa Rica 2013. Además, fue tercer lugar en la clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2017 y ha defendido los colores de no menos de 5 equipos nacionales.