Ana Gabriela Martínez: “Orgullosa de representar a mi bandera ¡Gracias Guatemala!”

La atleta nacional compartió un emotivo mensaje en la página de la Asociación de Ráquetbol, donde indicó que siempre pensó en el oro, pero está orgullosa por el esfuerzo que dejó en la final contra la mexicana Paola Longoría.

“No hay palabras para describir todos los sentimientos de este momento. A pesar que no conseguí el resultado que quería, me siento más que orgullosa de mi desempeño”, indicó la seleccionada nacional que se vuelve a ubicar en la élite mundial.