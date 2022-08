COG emite su postura tras fallo de la CC a la que señala de atender favores políticos

Además, señalan una violación al artículo 92 de la Constitución Política de la República de Guatemala que: “reconoce la autonomía del deporte federado por medio de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala CDAG y del Comité Olímpico Guatemalteco COG”.

Los magistrados mencionados, emitieron su voto a favor para darle paso a la actual suspensión provisional, atendiendo la inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Electoral del Deporte Federado TEDEFE.

El magistrado Roberto Molina Barreto emitió un voto contrario, al analizar de que se violaba la autonomía del deporte federado nacional y sus leyes.

Antes de conocer la postura del COG, la Comisión de Atletas fue la primera en manifestarse al señalar de que, ante este dictamen, temen en quedar fuera de toda competencia internacional y perder la sede para los Juegos Centroamericanos que se desarrollarán en octubre de este año.

“Los estatutos del Comité Olímpico Internacional (COI) prevalecen sobre la ley del país e involucran al COG a nivel internacional, incluidos sus atletas. La CC no identifica eso y da a entender que no le importan los estatutos del COI, lo cual provocaría un desconocimiento del COG, por no respetar la Carta Olímpica y los estatutos internacionales”, dijo en su momento el pentatleta olímpico y miembro de la comisión, Charles Fernández.