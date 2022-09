COI confirma y hace oficial la suspensión al Comité Olímpico Guatemalteco

Esta decisión afectará a todos los atletas guatemaltecos que se han estado preparando para iniciar sus participaciones internacionales. Una de ellas eran para los Juegos Centroamericanos, en donde Guatemala tenía sede compartida con Costa Rica, pero derivado de esta sanción, no podrán competir y el país perdería la localía en estas justas.

Era algo que se esperaba desde hace varias semanas, después de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera provisionalmente los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) el pasado 4 de agosto.

El COI, por medio de una carta enviada al COG, con fecha 10 de agosto que le daba a la CC hasta el 31 de agosto para revocar la suspensión provisional a los estatutos, o de lo contrario actuarían de manera inmediata, enviando el caso a la Comisión Ejecutiva del COI para tomar decisiones.

Y así fue, ocho días después, el COI cumplió con lo advertido, pero aún dio un plazo para que Guatemala pueda solventar su situación hasta el 15 de octubre o de lo contrario entrará en vigencia la suspensión permanente al deporte nacional.

“La Comisión Ejecutiva del COI decidió suspender el Comité Olímpico Nacional (CON) de Guatemala con efecto a partir del 15 de octubre, si ciertos criterios no se cumplen antes de esa fecha. Los atletas del país ya no podrán representar a su país y competir bajo la bandera/nombre del país en los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos internacionales, según sea el caso. El COG ya no tiene derecho a operar como CON de acuerdo con su función definida en la Carta Olímpica. Además, dejará de recibir financiación del Movimiento Olímpico hasta que se levante la suspensión”; expresó Christian Klaue, Director de Comunicaciones del COI.

Update on National Olympic Committees (NOCs): ➡️ Guatemala NOC suspended with effect as from 15 October ➡️ Final warning issued to the Indian Olympic Association Read more 👇https://t.co/t1es22vYfN pic.twitter.com/5V7yCsyr1n — IOC MEDIA (@iocmedia) September 8, 2022

