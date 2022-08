Comité Olímpico Internacional decidirá en septiembre en Suiza el futuro del deporte guatemalteco

El COI sostendrá una reunión ejecutiva para analizar el caso del COG, la cual estaría prevista para los días 8 y 9 de septiembre, según el sitio de noticias Around the Rings.

En dicha junta, no se sabe a precisión si se llegará a tomar una decisión de sancionar al COG, debido que sería después del plazo fijado a la CC, pero tampoco es descartable que se pueda dar tal posibilidad.

El COI ya está sabido sobre la última resolución que tomaron en la Corte de ratificar la suspensión a los estatutos, la cual está en marcha desde el pasado 4 de agosto. En la última votación del 23 de agosto, los magistrados Dina Ochoa, Leyla Lemus y Héctor Pérez Aguilera, mantuvieron su voto que suspende los estatutos. Mientras que Roberto Molina y Claudia Paniagua, que suplió al titular Néster Vásquez, razonaron su voto, por estar en contra de la suspensión. Los máximos dirigentes, esperan la revocación ya que lo han considerado como una violación a la Carta Olímpica.

En una carta enviada el pasado 1 de julio del presente año, el COI hizo la salvedad que de no dar marcha atrás a la suspensión como fecha límite el 31 de agosto, remitirían el caso a la Junta Ejecutiva del COI para que esta tome las medidas pertinentes de acuerdo con la regla 27.9 de la Carta Olímpica.

“Aparte de las medidas y sanciones previstas en caso de violación de la Carta Olímpica, la comisión ejecutiva del COI puede adoptar todas las decisiones apropiadas para la protección del Movimiento Olímpico en el país de un CON, incluyendo la suspensión o retirada del CON en cuestión, si la Constitución, legislación o cualquiera otra reglamentación vigentes en dicho país, o si la actitud gubernamental o de cualquier otra entidad, atentan contra la actividad, expresión de palabra o voluntad del CON en cuestión. Antes de adoptar una decisión semejante, la comisión ejecutiva del COI dará la oportunidad al CON de ser escuchado”, menciona la regla 27.9 de la Carta Olímpica.

“Esperamos sinceramente que la razón prevalezca en interés del Movimiento Olímpico y los atletas en Guatemala y les pedimos que nos mantengan informados de cualquier otro desarrollo sobre este tema”, manifestó en su momento por medio de una carta del director de Relaciones del Comité Nacional Olimpiadas y Solidaridad Olímpica, James Mcleod, al presidente del COG, Gerardo Aguirre.

“Creo que la resolución de la Corte Constitucional tenía suficiente jurisprudencia para no dejar sin efecto los estatutos aprobados por el COI. Eso está probado por el razonamiento de los votos en contra de los dos jueces. Me preocupan especialmente los atletas y lo que pueda pasar con los Juegos Centroamericanos”, dijo Willi Kaltschmitt, miembro honorario del COI a Around The Rings.