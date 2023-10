CrossFit Guatemala | Vera Valdez comparte su frustración y molestia tras quedar sin opción de clasificar al torneo Wodapalooza

El CrossFit es un deporte de fuerza y de muchas habilidades. Valdez, durante nueve años, ha ido aprendiendo a adaptar su cuerpo a cada una de las exigencias, lo que la ha llevado a entrenarse por tres años en Miami, Florida, Estados Unidos.

Este 2023 ha sido de grandes retos, pero también de contratiempos, como el que vivió en el torneo Greatness Fit Fest, realizado del 22 al 24 de septiembre, en nuestro país, donde quedó al margen por un error en el calendario de competencia, según cuenta.

El infortunio en el torneo la dejó al margen de pelear por clasificar a la competencia en Wadapalooza, en Miami; sin embargo, junto a su entrenador, Dani López Callejas, analizan otras opciones para lograr acceder al torneo, entre ellas competir en Costa Rica a finales de año.

Molestia

“En el Greatness Fit Fest me vi forzada a tomar la decisión de abandonar, algo que no había hecho en toda mi carrera, por un error de la organización. Me enviaron un horario con errores para el día de la final al publicar un evento en dos horarios distintos”, indicó Valdez, quien lamentó el no contar con el apoyo de los organizadores para buscar una solución.

“Es una falta de respecto, sabiendo que yo soy la máxima representante del país. Después, me enteré de que una atleta de Argentina llegó tarde y la dejaron competir”, añadió la guatemalteca, quien ha ganando tres ocasiones dicho torneo.

“Quiero agradecer a las demás competidoras, a otros atletas y aficionados que me han manifestado su apoyo en los últimos días y que comparten la desazón por el trato a los atletas guatemaltecos en el Greatness Fit Fest”, subrayó.

Por su parte, Dixon Urbina, uno de los integrantes de la organización de la competencia, indicó que ya tienen definida una postura sobre los señalamientos de la deportista, pero la darán a conocer en sus cuentas de redes sociales.

“Sabemos que la atleta quedó inconforme desde el domingo —24 de septiembre—, pero vamos a emitir nuestra postura”, dijo.

Trayectoria

El traspié vivido no nubla la ilusión de la atleta nacional de volver a estar en unos CrossFit Games. En el 2019, logró clasificar gracias a que en esa ocasión el formato era distinto, ya que asistían los mejores de cada país. En el 2020 también logró el pase, pero el torneo se canceló por la pandemia.

El llegar a los CrossFit Games es más complicado ahora, pero Vera lo toma como un reto, debido a que Centroamérica la unieron con Norteamérica y tiene que pelear por clasificar con atletas de Estados Unidos, quienes son los favoritos en ese deporte.

“Mi sueño y reto es volver a ir a unos CrossFit Games, ya sea en la categoría Team o en Master. Siento que he venido entrenando fuerte para lograr el objetivo. Durante estos nueve años, tres de profesional, he ido cumpliendo mis metas”, aseguró.

A la atleta le parece que fue ayer cuando su hermano la invitó a entrenar hace nueve años en un box de San Cristóbal, sobre todo ese torneo en Costa Rica, en el 2015, que fue su primera competencia internacional. “Sinceramente, estoy sorprendida de hasta dónde he llegado”, confesó.