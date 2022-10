El COI hace oficial la suspensión de Guatemala y llama a las autoridades a encontrar una solución

“En vista de la decisión de la Junta Ejecutiva del COI del 8 de septiembre de 2022 y dado que no se pudo encontrar una solución entre el CON -COG-y las autoridades pertinentes de Guatemala dentro de los plazos, la suspensión de Guatemala entró en vigencia el 15 de octubre”, se lee en la publicación.

Los más afectados en la sanción han sido los atletas, quienes se quedaron sin opción de competir por Guatemala en el camino a los Juegos Olímpicos de París 2024. La única manera para tener presencia será con la bandera del COI, después de cumplir con el trámite de solicitud.

“Los atletas de Guatemala ya no pueden representar al país y competir bajo la bandera/nombre del país en los Juegos Olímpicos y otros eventos multideportivos internacionales; y el CON -COG- de Guatemala ya no tiene derecho a operar como un CON de acuerdo con su rol definido en la Carta Olímpica y ya no recibirá ningún financiamiento del Movimiento Olímpico, hasta que se levante la suspensión”, se resalta.

“En interés de los atletas y del Movimiento Olímpico en Guatemala, el COI ha instado al CON y a las autoridades pertinentes de Guatemala a reunirse y encontrar una solución aceptable de acuerdo con la decisión de la Junta Ejecutiva del COI del 8 de septiembre de 2022, que permitiría al COI Junta Ejecutiva que levante la suspensión del CON lo antes posible”, se puntualiza.

El conflicto en el deporte guatemalteco comenzó con la elección de las autoridades del COG el 9 de octubre del 2021. Según los resultados la planilla del exfutbolista Jorge Rodas ganó la elección en unos comicios donde no participó la planilla de Gerardo Aguirre, quien buscaba la reelección.

Aguirre al parecer encontraría anomalías en la inscripción de Rodas y accionó en contra del Tedefe, e interpuso un amparo en el juzgado décimo de primera instancia penal, el cual le favoreció el 21 de octubre del 2021.

