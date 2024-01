Entrenamiento extremo de Luis Grijalva: Sueño olímpico en el clima gélido de Arizona

Pese a que el video es de hace 1 día, Grijalva, acaba de colgar también en su perfil un par de historias donde indica que estuvo en Oregón, en el Beever Creek Trail donde hizo 14 km, a manera de entreno junto a sus amigos.

El 2023 marcó un año excepcional para el talentoso atleta guatemalteco. Además de asegurar su boleto a la máxima justa olímpica, cerró el año obteniendo el séptimo lugar en la final de la Diamond League, celebrada en Oregón, Estados Unidos. Sin embargo, su éxito se ve empañado por la situación del deporte en Guatemala.

En una carta dirigida a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Grijalva expresó su inquietud por la suspensión de Guatemala por parte del COI. “Desde muy pequeño nos mudamos a Estados Unidos con mi familia, nunca olvidé mis raíces y siempre recordé a Guatemala”, afirma el atleta de 23 años.

El “Tarzán” Grijalva, quien logró un histórico cuarto lugar en el Mundial de Atletismo de Budapest, enfrenta la frustración de no poder representar a su país en París 2024. En sus propias palabras, “es triste no portar el uniforme, no poder mostrar mi bandera ni cantar el himno de Guatemala”.

El atleta, en su carta, ruega a los Magistrados resolver a la brevedad posible la situación con el Comité Olímpico Guatemalteco para que el COI levante la suspensión. Su deseo es claro: “poder ejercer mi derecho de representar dignamente a Guatemala en los Juegos Olímpicos de París 2024”.