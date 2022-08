Érick Barrondo habla de la presea de plata lograda hace 10 años en los Olímpicos de Londres 2012

A sus 31 años, sin duda, ya no es aquel joven que sorprendió al mundo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ahora luce más maduro y con un sinfín de proyectos personales y ganas de seguir representando a Guatemala. Aún sigue saliendo a buscar el sol y recorriendo distancias para hacer realidad sus sueños pendientes.

El tiempo ha seguido su curso, y mientras toma asiento en una de las bancas del parque central de San Cristóbal Verapaz, Barrondo hace memoria de todo lo que ha vivido en su carrera como atleta profesional, desde que salió de su pueblo en el 2010 cargado de ilusiones, hasta su última competencia en el campeonato mundial de atletismo en Oregón.

Todo está guardado en la misma mochila: alegrías, frustraciones, sufrimientos, lesiones y aspiraciones, nada se queda fuera para el atleta que hace 12 años decidió dedicarse al deporte, sin saber hasta dónde lo llevaría esa decisión. “Cuando salí de acá de mi tierra, el objetivo fue que el nombre de San Cristóbal y Chiyuc sonaran en el mundo y gracias a Dios lo logré”, dice.

La medalla de plata en los 20 kilómetros marcha sigue siendo el mayor precedente en el deporte guatemalteco, y es por eso por lo que la gente se lo reconoce. Lo detienen y lo saludan: “¡Qué gusto campeón!”, “me alegra verte por tus tierras!”, “gusto de que estés por acá”, a lo cual responde de manera agradecida.

Nostalgia

Érick guarda la presea de plata en una caja especial donde tiene una fotografía que luce deteriorada, una señal inequívoca del correr del tiempo. “Increíble que ya son 10 años, pareciera que fue mucho menos tiempo de todo lo vivido en Londres. Uno como atleta, siempre quiere darle los mejores triunfos a Guatemala, pero no siempre se dan las cosas”, asegura.

“Pasa el tiempo, y lo que puedo decir, el día en que me toque abandonar esta tierra, me iré tranquilo, porque hice lo mejor por mi pueblo y que aporté mi granito de arena a la sociedad”, dice el marchista, que aspira a clasificar a los Olímpicos de París 2024.

Pero, ¿cómo fueron esos últimos instantes en Londres? ¿Qué pasaba por la mente de Barrondo? El atleta primero ríe y toma un profundo suspiro para relatar esa vivencia: “Ese último kilómetro fue eterno, sentía que no llegaba el final y con miedo a no poder terminar la competencia. Uno puede sufrir cualquiera cosa, pero empecé a recordar todo el trabajo previo”.

“Nunca va a haber palabras para describir lo que sentí en ese kilómetro, lo que sentí cuando me pusieron la medalla en el cuello. La única forma que alguien más lo entienda es que viva en carne propia lo que me tocó vivir”, asegura el seleccionado nacional, que en ese entonces tenía 21 años.

Cambios sustanciales

El atleta está consciente de que después de lo conseguido en Londres 2012, la gente esperaba que volviera a igualar esa alegría, pero no ha sido así. “Sé que todos esperaban que en las siguientes participaciones se lograra no menos una medalla, pero conseguirlo son hazañas, y eso no es de todos los días”.

Después del 2012, el originario de Chiyuc volvió a competir en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde terminó en el puesto 50; y luego en Tokio 2020, donde no logró finalizar la prueba tras ser descalificado. Han sido fuertes golpes, de los que ha tenido que reponerse para enderezar el camino.

“Desde 1999, que Julio Martínez impuso el récord mundial -1:17.46-, luego la medalla olímpica, que son los dos logros más importantes en la marcha guatemalteca hasta la fecha, seguimos sin tener un lugar adecuado donde entrenar y eso hace que estemos estancado comparado con los rivales”, dice.

En la actualidad, los equipos de marcha se entrenan en la pista del estadio Doroteo Guamuch Flores, en el parque Érick Barrondo y en Campo de Marte, pero precisan de una pista de al menos 500 metros de largo realizar circuitos de un kilómetro.

Agrega que como atletas están comprometidos a exigirse día con día para lograr buenos resultados, pero siempre existen situaciones ajenas que le corresponden a las autoridades deportivas resolver como es el tema de la infraestructura.

¿Retiro?

El seleccionado de marcha aún no piensa en colgar los tenis; todo lo contrario, tiene como máximo objetivo llegar a los Olímpicos de París 2024, y después de eso se tomará el tiempo para replantear sus objetivos en el deporte.

“En la marcha hay gente llega a los 40 años practicando el deporte y son medallistas olímpicos, eso no quiere decir que yo quiera llegar a esa edad para retirarme. Solo pienso en hacer unos buenos olímpicos y ganar una medalla en un mundial”, considera.

Érick está consciente de que siempre existen las críticas, sobre todo de personas que piden darles la oportunidad a los jóvenes. “Vale la pena mencionar que esas oportunidades no se dan tan fácil, uno se las tiene que ganar en competencias. Cualquiera va a tener la oportunidad, mientras que entre antes que yo a la meta”, destaca.

Compartir el legado

El medallista olímpico desde hace varios años lidera, junto a Mirna Ortiz, un proyecto con niños, con el fin de compartir la experiencia y empezar a dejar un legado. El grupo de jóvenes deportistas se empezó a llamar “sin talento”, pero ambos confiaron en que sí tenían potencial y que podían alcanzar cosas grandes.

“La idea fue crear un proyecto paralelo a las instituciones y apostar a la visión deportiva de Mirna, y así encontrar atletas que destacaran. Creo que ha funcionado bien; de ahí salió José Eduardo Ortiz, doble medallista del mundo”, añade.

“Siempre estamos detrás de los atletas, les decimos que pueden alcanzar las metas. Estar conscientes de que las limitaciones están solo en la cabeza. Si yo salí de una aldea y llegué a ganar en Londres, ellos también lo pueden conseguir”, resalta.