Gordillo cumplirá 25 años en octubre próximo y ya acumula al menos 20 en la natación. Comenzó el deporte a los 5, por decisión de sus padres, pero con el tiempo encontró en el agua la manera de ser feliz y un estilo de vida.

En la memoria tiene frescos los olímpicos de Pekín 2008, tenía nueve años y los siguió de cerca por la televisión. “Fue en ese momento cuando me pregunté qué necesitaba para llegar y competir a ese nivel”.

Con el transcurso de los años, Gordillo descubrió que la única manera de alcanzar las metas era con trabajo y sacrificio. Fue así como a los 11 años decidió dejar Puerto Barrios, Izabal, junto a su familia, para entrenar en la capital. En el 2012 llegó al club Delfines, y comenzó una larga relación con su actual entrenador, Morgan Sánchez.

Sin embargo, las primeras personas que le enseñaron a nadar y lo llevaron de la mano en los diferentes estilos de la natación fueron Álvaro Sánchez, Julio Solórzano y Tatiana Savchenko, a quienes recuerda con cariño.

Una lucha

La clasificación a los olímpicos de París 2024 fue el momento que Gordillo estuvo esperando por mucho tiempo. En los Olímpicos de Tokio 2020 se quedó cerca de la marca, pero finalmente no lo consiguió.

“Fue una etapa muy dura en mi vida, porque había mejorado seis marcas, y no pude ir; pero no me desmotivé en ningún momento. Seguí las competencias de Tokio y pensaba ahí podría estar yo, pero por cosas del destino no fue así. Gracias a Dios se logró la clasificación a París”, expresó el atleta.

La opción de estar en París 2024 llegó gracias a una carta de universalidad del Comité Olímpico Internacional (COI), la cual se le otorgó por ser el atleta mejor posicionado en la modalidad de los 200 metros combinados.

“El tiempo que me permitió ser tomado en cuenta fue el conseguido en los Juegos CA y del Caribe de San Salvador, el cual fue de 2:00.97”, explica el seleccionado, quien en dichas justas se adjudicó tres medallas de oro.

El nadador guatemalteco vivirá en París su primera aventura en Juegos Olímpicos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Expectativa

Gordillo saltará al agua en París 2024 el 1 de agosto próximo, a partir de las 3 horas, cuando se realice la ronda clasificatoria de los 200 metros combinados, en el complejo La Defense Arena.

“Estoy muy contento por competir en los olímpicos. He entrenado muy fuerte y mi principal objetivo es mejorar mi tiempo. Quiero disfrutarlo. No dejaré que la presión o algo más arruine mi competencia”, resalta.

El atleta nacional ya se encuentra en Francia junto a su entrenador, donde realizan un campamento en Mulhouse. El atleta ingresará a la Villa Olímpica mañana, para continuar con los entrenamientos en la sede de las competencias.

“¿Después de París? Quiero seguir nadando, seguir disfrutando de mi deporte. Si pierdo ese gusto a la natación, no voy a lograr mis objetivos”, asegura Érick, que espera que París sea la primera de otras experiencias a nivel olímpico.

Érick Gordillo, quien es originario de Izabal, conquistó tres oros en los Juegos de San Salvador 2023. (Foto cortesía Érick Gordillo).

