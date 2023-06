Érick Gordillo triple medallista de oro en San Salvador 2023 y una pasión que inició a los 5 años

Érick Gordillo tomó dos días de descanso después del éxito conseguido en los Juegos CA y del Caribe. El atleta terminó el martes su participación y ahora se enfocará en llegar en el mejor nivel a los Panamericanos de Santiago 2023 y buscar la clasificación a París 2024, para cuando confía en llegar con la bandera de Guatemala y no con la de la organización, como sucedió en San Salvador.

¿Qué significan estas tres medallas en tu carrera?

No me lo esperaba, me estaba preparando para ganar en los 400 metros combinado, pero después del oro en el 200 mariposa pensamos con mi entrenador —Morgan Sánchez— que teníamos que aprovechar e intentar ganarlo todo.

Estoy muy feliz y agradecido con Dios, también por el apoyo de mi familia y entrenador. Esta vez yo soy el ganador. La natación es un deporte de tiempos y marcas, no se deja nada a la suerte. El que gana es el que entrenó más duro y se acabó.

¿Cómo fue ganar y no escuchar el himno de Guatemala en la premiación?

Eso fue muy triste porque uno como atleta lo que más quiere es ir a una competencia, ganar y escuchar el himno de tu país. Esto jamás me había pasado en todos los años que tengo de competir, y esta ocasión, siendo los juegos más importantes en mi carrera, me dolió. Ojalá se pueda arreglar este problema para las próximas competencias.

¿La preparación para llegar a El Salvador fue lo que esperabas?

No fue como hubiera querido, ya que solo tuve un fogueo antes de participar en los Juegos, pero, gracias a Dios, me fue bastante bien.

¿Qué cambió de Érick de Barranquilla 2018 al de San Salvador 2023?

En Barranquilla no gané ninguna medalla y ahora estoy entre los mejores. Creo que cambió mi mentalidad. Recuerdo que estaba muy nervioso y miraba a los rivales imponentes en el 2018. Me sentía inferior y eso cambió en estos juegos, pues sabía que podía dar pelea.

¿Qué esperas de los Panamericanos de Santiago 2023?

Seguramente voy a nadar los 200 mariposa, los 200 y 400 combinado. Creo que con los tiempos que hice en estos juegos voy a tener oportunidad de hacer un buen papel.

Ahora tendré dos días de descanso y luego tendré 16 semanas de fuertes entrenamientos, además de lograr la manera de conseguir apoyo para tener fogueos y campamentos de altura.

Los Panamericanos son un escalón debajo de los Juegos Olímpicos, y por eso llegan atletas de alto nivel. Para poder aspirar a estar en el podio tengo que tener una preparación muy exigente.

¿Siempre se mantiene el sueño olímpico?

Mi meta siempre ha sido estar en unos juegos olímpicos, y cuando lo consiga no solo quiero llegar a participar, sino competir y representar al país de la mejor manera.