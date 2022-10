“Es bastante triste”: deportistas guatemaltecos manifiestan frente al Congreso de la República tras la suspensión del Comité Olímpico Internacional

El COI había anunciado hace dos meses que si la Corte de Constitucionalidad (CC) no levantaba la sanción a los estatutos de COG, el país sería suspendido de toda participación internacional en el ciclo olímpico y los atletas han sido los grandes perjudicados.

“La verdad bastante triste porque bueno, desde hace ratos ya me afectó porque tenía varias competencias en las que no pude participar por la misma suspensión. No me dejaron ir a competir”, señaló este miércoles el judoca José Ramos.

Ramos, quien representó a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, lamentó que está prácticamente fuera de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Estoy casi fuera de los Juegos Panamericanos; mi deporte es por ranquin, tendría que ir a competencias para clasificar”, añadió.

#CongresoGT | Un grupo de atletas lleva a cabo un plantón frente al Congreso donde piden que la @CC_Guatemala resuelva el tema de los estatutos del COG, lo cual ha provocado una suspensión del COI que impide la participación de los deportistas en eventos internacionales. pic.twitter.com/p3JJ1xt6j3 — Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) October 19, 2022

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.