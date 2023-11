“Es un sueño para mí”, confiesa Sergio Chumil, ganador de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2023

“Gracias a Dios por la oportunidad de poder ganar mi primera etapa en una Vuelta a Guatemala. Es muy importante tanto para mi persona como para el equipo Hino, porque sabemos que somos equipo del actual campeón y aunque el primer día hubo un error de parte de nosotros, estamos demostrando que somos un equipo que hemos trabajado bien”, expresó el guatemalteco.

Asimismo, el corredor que en 2024 será parte del equipo BH Burgos, de España, resaltó en la conferencia a la prensa que, aunque intentó desde los primeros días agenciarse de un triunfo, el mismo se le había negado por diferentes circunstancias.

“(El sábado), por una falla mecánica al final no me pude meter a la pelea y ayer la última curva nos perjudicó un poco, pero lo hablamos hoy en la mañana, que era una etapa picando para arriba y sabía que en este tipo de llegadas me va muy bien”, sentenció el también exintegrante del Club Ciclista Padronés Cortizo, decano de Galicia, del noroeste de España.

La dedicatoria del gane no podía faltar: Chumil entregó los laureles a su padre, quien, según sus declaraciones, lo ha motivado constantemente para encarar y mantenerse de pie en la Vuelta a Guatemala.

“Estuve hablando con mi papá hoy en la mañana. Me estuvo apoyando mucho, moralmente. Me dijo que nada estaba perdido, que le echara muchas ganas y que la Vuelta tenía varias etapas de montaña todavía, donde también me defiendo muy bien. Agradecerle a mi papá que siempre está al pendiente de mí, a mi familia, a mi mamá que seguro estarán disfrutando esta victoria más que yo”, concluyó.

