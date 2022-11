Faberson Bonilla: “Subir al podio y no escuchar el himno de Guatemala fue un momento incómodo”

Bonilla mostró su felicidad y lució ambas preseas, pero al mismo tiempo, no ocultó su malestar por no haber podido representar a Guatemala, debido a la situación que atraviesa el deporte, derivado a la suspensión interpuesta por el Comité Olímpico Internacional.

“Fue una sensación muy bonita el haber ganado dos medallas en este deporte. Es rara la vez que Guatemala gana en este deporte, ya que Colombia es el país fuerte. Al momento de subir al podio y no escuchar mi himno fue algo incómodo”, dijo el barrioporteño.

Bonilla junto al resto de la delegación, utilizaron un traje completo de color negro, ya que los atletas no pueden competir bajo los colores de la bandera de Guatemala, algo que no le gustó a Faberson, pero al final eso no le impidió sacar sus fuerzas para derrotar a rivales de gran nivel.

“Sentí muy feo no poder representar a mi bandera y tuve que competir con un traje negro, fue algo que no me hizo sentirme bien, espero que todo se pueda resolver lo más pronto y que las autoridades puedan ayudar para que Izabal tenga su propia pista para entrenar”, indicó.

El atleta volverá a los entrenos este martes, ya que tendrá que someterse a unas pruebas médicas y de campo, las cuales servirán para su próxima participación en unos Centroamericanos.

De igual forma, Bonilla, llegará este día a su natal Puerto Barrios, donde le harán un recibimiento especial por su exitosa participación en Argentina.