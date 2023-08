Fernando Palomo destaca el cuarto lugar de Luis Grijalva en el Mundial de Atletismo

“Luis Grijalva, una vez más cuarto lugar en un Mundial. Se encuentra en la cúspide de un logro grandioso. Figura entre los mejores. Una lamentable pena que su Comité Olímpico se encuentre sometido por el Estado”, compartió el salvadoreño.

Es destacable que durante la final de los 5 mil metros planos, Grijalva fungió como el único embajador de Latinoamérica, en un enfrentamiento que congregó a 17 destacados atletas de diversas latitudes. Dicha contienda contó con cuatro representantes de la región americana: Luis Grijalva (Guatemala), Mohammed Ahmed (Canadá), Abdihamid Nur y Paul Chelimo (Estados Unidos).

“Cuando crucé la meta, ví el marcador, buscando el tiempo y vi que quedé cuarto otra vez. Fue una de las peores sensaciones de mi vida. El año pasado fue completamente diferente. Me sentí en la cima del mundo en el cuarto lugar, ahora, cuarto, apestó, estuve tan cerca de la medalla. Por dos décimas de segundo. Es duro, y decepcionante”, dijo al respecto Grijalva luego de concluida la competencia.

“Soy el único representando a Guatemala y estaba pensando en lo grande que sería darles la primera medalla de pista y campo. Y me volví a perder de esa alegría por dos décimas de segundo. Duele, pero ya lo voy procesando”, agregó en la misma línea charlando en inglés para el medio especializado, Citius Mag.

BACK TO BACK!

The 1500m gold may still evade his grasp, but Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴now has two consecutive golds in the men’s 5000m.

Ingebrigtsen and Mo Katir 🇪🇸 dusted the field in the final 400m to run 13:11.33 and 13:11.40. Ingebrigtsen’s last lap was 52.45 😱

Jacob Krop… pic.twitter.com/ifn1Zgxa6f

— CITIUS MAG (@CitiusMag) August 27, 2023