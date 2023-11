Gerson Toc, nuevo líder de la Vuelta Ciclística 2023: “Es un sueño hecho realidad”

Para el ciclismo guatemalteco, el comienzo del giro 2023 en tierras del quetzal no fue el mejor, ya que se perdió tiempo significativo en la llegada a la meta. No obstante, el corredor del equipo Decorabaños recompuso la plana en el sexto día , en la llamada etapa reina.

“Es un sueño hecho realidad. Siempre lo dije, he querido ponerme de líder en una Vuelta a Guatemala y ahorita lo logré”, expresó el oriundo de la Aldea Panabajal, Tecpán.

Para lograr lo hecho en la mayor escalada fijada en los 10 días de competencia, el también campeón de la Vuelta a Honduras 2023 necesitó de aliados y qué mejor que uno de sus compañeros de equipo, el Decorabaños, para asociarse.

“Gracias a José Canastuj que me echó la mano desde el inicio, y logramos sacar una ventaja. Nos volvieron a encontrar, pero todavía hicimos un esfuerzo para volver a atacar y nos venimos con un grupito. Lo veníamos buscando desde un principio”, manifestó.

Para Toc no solo fue un “sueño hecho realidad”, sino también una revancha deportiva, ya que, en 2019, en la edición 59, tuvo que abandonar tras una aparatosa caída que le provocó una triple fractura de clavícula que lo mandó directo a cirugía en un hospital de Suchitepéquez.

Respecto de qué lo motivó para encontrar fuerzas y mantenerse fugado, el tecpaneco destacó qué: “desde el cruce de cuatro caminos me venían diciendo que traíamos casi los dos minutos. Le tenía que dar, ya no me importaba la etapa, sino que quería sacar lo más que podía de tiempo”.

“Venía con la mentalidad de hacer una buena vuelta. En Honduras agarré confianza y me he venido sintiendo bien. Solo le pido a Dios que me de la fuerza para poder mantenerme en las etapas que nos quedan”, concluyó el nuevo líder del giro chapín, con 2 minutos y 13 segundos de ventaja.

La fuga en la que participa el guatemalteco Gerson Toc se mantiene compacta a falta de 10km para la meta. Toc (22) es parcialmente líder de la clasificación general.

📸 Prensa Libre: (Douglas Suruy) pic.twitter.com/p5GSlnksV2 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 22, 2023