Gilberto Lemus tiene una estatura de 1.80 m y por tal motivo, cuando empezó en el mundo del levantamiento de pesas hace 14 años, algunos le dijeron que ese deporte no era el adecuado, en especial porque solo pesaba 140 libras.

Su primer contacto con la barra y los discos fue en un pequeño gimnasio en Puerto de San José, cerca de la municipalidad, donde aprovechó la invitación que le hicieron a un amigo y decidió acompañarlo. “Nunca me imaginé que me iba a gustar tanto y que sería el inicio de una larga carrera”, cuenta.

Años después, Lemus ha acumulado un sinnúmero de experiencias en la halterofilia, unas malas y otras buenas, que fueron formando su carácter y lo han convertido, a sus 30 años, en una persona con convicción. Ahora su principal reto es clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos.

Ello exigió someterse a una serie de cambios para llegar a su actual categoría: +109 kg, la de los superpesados.

Cuando llegó a la Federación de Pesas en el 2011 y se unió por primera vez a la selección pesaba 74 kg —162 libras—. Al año siguiente pasó a la categoría 85 kg —187 libras—, después a los 94 kg —206 libras— y desde el 2014 se situó en los 128 kg —206 libras—.

“En esta categoría no existe dieta específica; uno tiene que consumir muchos carbohidratos y proteínas. Para mí ha sido difícil porque me cuesta subir de peso. Siempre he querido llegar a los 140 kg, pero mi cuerpo no da para eso”, expresa.

Camino a París

El atleta, quien el viernes último se colgó el bronce en el Panamericano en Venezuela, tomó ayer una pausa en su entrenamiento en la Federación de Pesas, en la zona 5 capitalina, para hablar de sus inicios y en especial de su máximo sueño: clasificar a París 2024.

“Me siento contento por la participación que tuve en Venezuela. Estos resultados no se han dado de la noche a la mañana. Llevo muchos años peleando por ir a unos Juegos Olímpicos y ahora tengo una oportunidad más de poner en alto el nombre de mi país”, asegura el guatemalteco.

A finales de este mes Lemus competirá en el Mundial de Levantamiento de Pesas en Tailandia, el cual sería el quinto evento “nivel oro” exigido para sumar puntos en el ranquin de la clasificación olímpica. “Vengo trabajando en conseguir el boleto desde hace dos años. No ha sido fácil, sobre todo por los problemas en la federación —está intervenida— y los inconvenientes del deporte —la suspensión del COI—”, resalta.

Aspiración

“Espero que se pueda arreglar lo de la suspensión del COI, porque la ilusión es clasificar y poder competir con la bandera de Guatemala. Es el sueño de todos los deportistas”, enfatiza.

“Cuando uno anda afuera compitiendo escucha ‘¿qué tal vos, independiente?’. Los amigos bromean con eso, pero duele que le estén preguntando a uno de dónde es”, se lamenta.

Las otras competencias “nivel oro” en las que ha participado Lemus han sido el Campeonato Mundial del 2023, un Grand Prix, el Panamericano de Pesas del 2023 y el torneo en Venezuela, por lo que el mundial de Tailandia cierra con el proceso.

Dos semanas después del finalizado el mundial se dará a conocer la lista de clasificados. La competencia directa por el boleto olímpico será con los representantes de México y Estados Unidos.

Si no obtiene la clasificación por ranquin, Lemus espera participar con una carta de invitación, como ocurrió con Scarleth Ucelo para Tokio 2020 y Édgar Pineda Zeta en los Olímpicos de Río 2016.