Guatemala cae ante Japón en el partido del repechaje en la Copa Mundial de Softbol WBSC

En un partido muy disputado, Japón derrotó a Guatemala 3-0 en el Juego de Repechaje el sábado en la Copa Mundial de Softbol en el OGE Energy Field, asegurando su boleto a las Finales 2025. Hiroki Ikeda lanzó un juego completo en blanco, mientras que el jonrón de tres carreras de Koki Sato llevó a Japón a la final.

Fue un duelo de pitcheo dominante en el OGE Energy Field. El japonés Hiroki Ikeda conectó una obra maestra de tres hits, ponchando a nueve sin permitir una base por bolas. Necesitó solo 79 lanzamientos para completar la blanqueada, 57 de ellos para strikes, lo que resultó en una impresionante tasa de strikes del 72.15%.

Del otro lado, Jorge Segura lanzó seis sólidas entradas para Guatemala, permitiendo tres carreras y tres hits, con tres bases por bolas y seis ponches. Hizo 109 lanzamientos, 64 de ellos para strikes, con una tasa de strikes del 58.71%.

Japón anotó sus tres carreras en la parte baja de la cuarta entrada con un swing. Kaito Masaki conectó un sencillo para abrir el juego, seguido por Kazuya Toriyama que se embasó por un error de fildeo del primera base Luis Pedro Villeda.

Ambos avanzaron con un toque de sacrificio antes de que el bateador emergente Koki Sato conectara un jonrón de tres carreras por encima de la pared del jardín central para romper el empate.

Fue el segundo hit de Sato en el torneo, ambos jonrones. Anteriormente conectó un jonrón solitario contra Holanda en la Ronda Inaugural y agregó el bambinazo de tres carreras de hoy contra Guatemala.

