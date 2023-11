Guatemalteco Esdras Morales es el campeón de montaña de la Vuelta Ciclística 2023

“Esto ha sido una gran lucha. Para mí es un gran honor portar este suéter y haberlo ganado. Ya solo falta un día y esperamos disfrutarlo mañana. Ha sido un año de muchas dificultades, pues he pasado muchas cosas: enfermedades, quebrantos de salud a cada rato. A veces he pensado que esto ya no es para mí, pero a través de los triunfos uno agarra nuevas fuerzas. Esperamos que la salud nos permita seguir pedaleando”, expresó Morales.

El hijo destacado de Panabajal, Tecpán, escribió su nombre con letras doradas en los libros de la historia del giro chapín como el ciclista guatemalteco número 11 en vueltas a Guatemala en quedarse con dicha corona; antes, lo hicieron Jorge Surqué (2), Aureliano Cuque, Juan José Pontaza, Saturnino Rustrián (2), José Rolando Ovando, Edín Roberto Nova, Leonardo Obispo, Fernando Escobar, Fermín Méndez y Nery Velásquez.

En los últimos 15 años, únicamente Velásquez (2008) y Morales (2023) se han consagrado como los mejores guatemaltecos de la escalada, según los registros permanentes en la Federación Guatemalteca de Ciclismo.

Colombia es el país que más títulos de montaña ha ganado en la Tierra del Quetzal (32), seguido de Guatemala (14), Ecuador (4), México (3), España (3), Costa Rica (2), Venezuela (1), Brasil (1), Uruguay (1) y Estados Unidos (1).