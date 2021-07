Ian Rodríguez, piloto guatemalteco, obtuvo el primer lugar en el Campeonato de Fórmula Regional Americano F3 2021

Rodríguez, de 20 años, obtuvo una diferencia de 0.538 sobre el segundo, Kyffin Simpson, y de 1.216 con Joshua Car, tercero en la clasificación. En cuarto lugar, entró su compañero de equipo, Jordan Missig.

“¡Primer lugar mi querida Guatemala! Gracias, Gracias, Gracias a Dios y a todos los que me apoyan y confían en mi. No tengo palabras. Qué orgullo representar a mi bella Guate”, escribió en sus redes sociales tras conseguir un nuevo podio desde mayo último, logrando así el mejor fin de semana de la temporada hasta ahora.

La victoria en el cuarto evento de la campaña le servirá a Ian para subir en la tabla de posiciones del certámen. Actualmente se encuentra clasificado en el noveno puesto con 55 unidades. Contrastando con las de sus compañeros Missig (76) y Jacob Abel (43) quienes se ubican tercero y décimo respectivamente.

El domingo concluirá la triple jornada con la Carrera 2 a las 8:00 am (hora local), seguida de la Carrera 3 más tarde a las 12:25 pm.

🟢🟢GREEN GREEN GREEN🟢🟢

Pole Winner Josh Car started from the pits because he was late to grid, leaving @ianrodriguez45 to a lone front row start

📲 STREAM LIVE https://t.co/cgcP2GVuAt#JedCophamTribute l #BrainerdSpeedTour pic.twitter.com/HBbpSDMt1U

— FR Americas (@FR_Americas) July 17, 2021