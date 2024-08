El guatemalteco medallista olímpico compartió esta mañana del sábado 10 de agosto con los aficionados que se hicieron presentes en el"Festival Olímpico" en el Centro Deportivo Gerona, donde le rendieron un homenaje por el logro alcanzado.

Cientos de niños presentes en el acto, pedían y soñaban con una foto con el ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Brol agradeció a los guatemaltecos que se hicieron presentes en el recinto para dicho homenaje, "De verdad que me siento muy honrado, que se tomen el tiempo, les agradezco este cariño que me están dando, me quedo sin palabras", recalcó.

Por otra parte recordó sus inicios en la lucha por una medalla "Son 22 años de estar buscando la medalla, en el 2002 empecé mi sueño olímpico, he tenido muchas dificultados, yo soy un guatemalteco más como ustedes que no dejo de creer, no dejé de luchar".

El nuevo medallista olímpico participó por primera vez en el 2002 en esta disciplina, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en San Salvador. Ese año ganó una medalla de plata individual y un oro por equipos, siendo un exitoso debut.

Jean Pierre hizo énfasis a todos los presentes especialmente a los niños de perseguir un sueño por más lejano que se vea "La palabra clave es luchar aunque no en deporte puede ser en el estudio, otro sueño como ser humano, pero esfuércense que las ccosas cuando cuestan saben mejor".

El chapín también recordó que cada uno de nuestros logros como guatemaltecos hacen un mejor país " Busquemos darle gloria a nuestro país porque así seremos más grandes", mencionó.

Jean Pierre Brol Cárdenas, atleta de 41 años de tiro con arma de caza, consiguió este 30 de julio la primera medalla olímpica para Guatemala en los Juegos Olímpicos París 2024, al colocarse en tercer lugar, presea de bronce, en el foso olímpico, dejando atrás a los atletas de Estados Unidos y Suecia.