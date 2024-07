Jean Pierre no pudo cantar el himno de Guatemala al ganar la medalla de oro en los Panamericanos de Santiago 2023, tampoco vio ondear su bandera, porque no compitió como Guatemala debido a la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco por el Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, el tirador guatemalteco se declaró igualmente agradecido y emocionado por volver al podio panamericano y lograr el cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La clasificación a los Juegos Olímpicos 2024



Tras su participación en Santiago 2024, Jean Pierre Brol aseguró su cupo en los Juegos Olímpicos de París 2024 e hizo marca panamericana.

El tirador guatemalteco comentó a Prensa Libre que en ese momento se llenó de ilusión porque la organización le dio un boleto con la imagen de París 2024. Además, dijo que pasó varios minutos sin poder hablar por la emoción.



Brol, aseguró que esa clasificación a los Juegos Olímpicos la tomó con mucha responsabilidad y prometió prepararse de la mejor manera debido a que su objetivo estaría enfocado en ser protagonista y entrar a una final, luego de que compitió como atleta independiente.



“La verdad, pensé que no iba a afectar, pero sí fue complicado. No es lo mismo ver la bandera

blanca de la organización entre todos los países competidores, que la de Guatemala. No es lo

mismo, no se siente el mismo sabor de los juegos”, dijo Brol.



El tirador nacional agradeció por la oportunidad que tuvo de competir y enfatizó que los atletas no tienen ninguna culpa de los problemas que sufre el deporte guatemalteco. “No es lo mismo subir al podio y escuchar el himno que no es el de tu país. Siempre que uno sube al podio y escucha el himno de Guatemala la piel se te eriza y se le salen las lágrimas a uno, es algo gratificante”, añadió.