Jean Pierre Brol disputará en París 2024 sus segundos Juegos Olímpicos en el tiro con armas de caza, después de 12 años ausente de las máximas justas deportivas. Tras seguir los pasos de su padre y hermanos, Jean Pierre buscará en la capital francesa hacer una de sus mejores presentaciones en el escenario más prestigioso al que un atleta puede aspirar.

A sus 41 años, el menor de los Brol se presenta en París como el atleta de mayor veteranía por parte de Guatemala.

A sus espaldas lleva un legado repleto de éxitos y medallas, como el oro conquistado en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, 2023, que le valió la clasificación a sus segundas olimpiadas y con lo cual repitió la hazaña de Guadalajara 2011.

En el momento justo

Con 29 años, Jean Pierre participó en los JJ.OO. de Londres 2012, y aunque no alcanzó la ronda final, todo apuntaba a que se convertiría en un participante regular en las próximas ediciones.

No obstante, pese a continuar destacando en el ciclo olímpico, el podio se le negó en los Panamericanos hasta el 2023, cuando se quedó con un oro que llegó en el momento “justo”.

“Ya lo merecía. En ciclos pasados se me negó estar en el podio panamericano y ahora regreso con fuerza y bien. Ese triunfo, y todos los demás, siempre se los dedico a Dios y mi familia, mi esposa e hijos. Sobre todo, a mis pequeños, porque ellos esperaban con ansias un resultado así”, expresó luego de clasificar para París 2024.

Atleta independiente

Con más de dos décadas de alto rendimiento deportivo, pocas son las cosas que pueden afectar a Brol, pero el período en que los atletas guatemaltecos tuvieron que competir como independientes por la sanción del Comité Olímpico Internacional a la instancia correspondiente de Guatemala fue duro para él y todos los demás.

“Pensé que no iba a afectar, pero fue complicado. No es lo mismo ver la bandera de la organización entre todos los países, que la de Guatemala. No se siente la misma emoción. Siempre que se sube al podio y se escucha el himno de Guatemala la piel se eriza y brotan las lágrimas”, llegó a decir sobre aquella situación.

En París 2024 la situación es diferente y junto a los otros 15 atletas nacionales clasificados intentará hacer historia para el país. Jean Pierre competirá el 29 y 30 de julio en la categoría del foso olímpico. Si obtiene un puesto entre los mejores seis, avanzará a la ronda final y la lucha por las medallas

Jean Pierre Brol con la medalla de oro que le valió la clasificación a París. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Perfil