José Alejandro Barrondo gana bronce en la marcha de Lima 2019

José Alejandro Barrondo ingresa a la meta, en Lima 2019. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

El marchista guatemalteco conquistó su primera presea en justas panamericanas y celebró con euforia, presumiendo la bandera de Guatemala.

Barrondo, de 22 años, ingresó en la tercera posición con un tiempo, superado solamente por el ecuatoriano Brian Pintado y el brasileño Caio Oliveira.

Con un clima bastante frío y llovizna, en el Distrito Miraflores, José Alejandro mantuvo el paso desde el primer kilómetro.

“No me esperaba que me fuera a alcanzar el brasileño… Pero ya no quise presionar porque me podían descalificar y me iba a quedar sin nada. Pero estoy muy contento con el bronce”, aseguró el marchista nacional.

#VamosGuate | Alejandro Barrondo es de bronce 👏👏👏👏👏 el Canche derrocha sacrificio en @Lima2019Juegos 💪💪🇬🇹🇬🇹🇬🇹🎇🎇 pic.twitter.com/aueAxrwS79 — Carlos Vicente (@Cvicente_PL) August 4, 2019

#VamosGuate | Falta poco, falta poco.. Uffff de infarto… Barrondo se mantiene al frente y va encaminado a la medalla @Lima2019Juegos 👏👏👏👏👏👏👏👏💪💪💪💪🇬🇹🇬🇹🇬🇹🇬🇹 pic.twitter.com/JtG6SFVWVO — Carlos Vicente (@Cvicente_PL) August 4, 2019

El también guatemalteco José Raymundo no pudo concluir la prueba, pues fue descalificado después de recibir tres amonestaciones.

A primera hora, en la rama femenina, Maritza Poncio compitió en los 20 kilómetros y finalizó en el noveno lugar.

