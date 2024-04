Juan Diego Blas es un para atleta guatemalteco que nació con la ausencia congénita del peroné, es decir sin la pierna derecha de la rodilla en adelante, pero eso no ha sido un impedimento en su vida y después de brillar tanto en el deporte con y sin discapacidad y quedar a un paso de una histórica clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024, fue electo como el primer presidente de la Comisión de Atletas del Comité Paralímpico de las Américas.

Para Juan Diego esto supone una gran responsabilidad, pero también una oportunidad de oro para continuar con su misión de vida: promover el deporte como un medio de desarrollo para las personas con discapacidad.

“Lo esencial y lo mejor para las personas con discapacidad es el deporte, a mi me ayudó a superarla, por eso trabajo en promoverlo (el deporte) como un medio de desarrollo, fue lo que me sirvió, lo que me cambió”, expresa Juan Diego en conversación para Prensa Libre.

El Comité Paralímpico de las Américas (APC) es el ente que vela en el continente americano por el desarrollo del deporte para personas con discapacidad y uno de sus principales objetivos es el construir sociedades más inclusivas, y para ello tomó la decisión en el 2023 de crear la Comisión de Atletas, una unidad que en palabras de Juan Diego “existe en pro de los atletas”.

Como recién electo presidente de la comisión, Juan Diego expresa que pasará a formar parte de la Junta Directiva del APC y que esta es una oportunidad para hacer la diferencia ya que ahora representa la voz de todos los atletas con discapacidad de América.

“Mi función es ser la voz de los atletas ante la Junta Directiva, me nombraron para la comisión de distintos eventos como los Juegos Paracentroamericanos y del Caribe y Parapanamericanos”.

Juan Diego Blas utiliza una prótesis en su pierna derecha. Esta le ha acompañado en más de veinte años de carrera deportiva. (Foto Prensa Libre; Oscar Ordóñez)

Juan Diego comenta que su responsabilidad es grande, puesto que los atletas del continente estarán al pendiente. “Antes no existía (la Comisión de Atletas), es primera vez que se hace, nosotros esperamos tocar temas específicos que importen a los atletas y luego hacerlos llegar a la Junta Directiva”.

“Entre los proyectos planificados están los educativos. Queremos apoyar la educación para que promuevan el paralimpismo y que este llegue a más personas”, expresa, además de hacer una invitación a personas con discapacidad a practicar deporte.

“Pueden acercarse al Comité Paralímpico Guatemalteco si tienen interés en practicar deporte, ahí les pueden guiar y ver en que deportes son más elegibles”, expresó.

Por ahora Juan Diego intercala su vida como para atleta en tiro con arco con su tarea como promotor del deporte con discapacidad y participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024 es su sueño.

Además de practicar frontón, deporte en el que se inicio a los 13 años y en donde llegó a disputar cinco mundiales absolutos y ganar dos medallas en Juegos Bolivarianos en 2013, ahora se dedica de lleno al para tiro con arco, en donde se convirtió en el primer representante de Guatemala internacionalmente. (Foto Prensa Libre: Oscar Ordóñez)

Gracias a su irrupción hace dos años y medio en el tiro con arco y sus grandes resultados internacionales, incluido un histórico quinto lugar en Juegos Parapanamericanos en el debut de Guatemala en el evento, la Asociación de Tiro con Arco de Guatemala abrió un programa específico para que personas con discapacidad puedan seguir su ejemplo y sumarse al alto rendimiento.

En marzo recién pasado se quedó a una victoria de amarrar su clasificación a París 2024 al finalizar en cuarta posición en el Torneo de Ranking Mundial celebrado en Dubái, último evento que dio boletos a los paralímpicos.

Sin embargo, Juan Diego mantiene la esperanza de estar presente en la capital francesa vía la invitación bipartita que otorga la World Archery y el Comité Paralímpico Internacional.

“Para París darán tres invitaciones, soy el único atleta de América con marca no clasificado y en todo el mundo solo un tirador de África también la tiene, estamos a la espera que nos inviten por haber hecho un buen papel durante estos años”, expresó Blas.