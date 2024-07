El viaje de Kevin Cordón en el bádminton empezó en 1998, cuando era un niño que soñaba con jugar futbol y apareció Amílcar Castañeda, badmintonista de Chiquimula, quien llegó a la Unión, Zacapa, para compartir sus conocimientos.

Kevin se deslumbró y así inició su romance con la raqueta y el volante —también llamado gallito—, que lo ha llevado por un camino desafiante, acompañado de muchos triunfos.

“Dejar la pelota por el bádminton ha sido la mejor decisión. No todo ha sido bonito, pero es parte de este camino que aún sigo disfrutando”, dijo Cordón.

Los Juegos Olímpicos de Atenas alimentaron el sueño de llegar a unas justas, que este año se convertirán en cinco.

“Cuando se me mete en la cabeza estar en unos juegos olímpicos fue en el 2004, y en un abrir y cerrar de ojos ya han pasado 20 años. Esto es el sueño de un atleta, y a mí se me está dando por quinta vez. Es un regalo al trabajo de horas de entrenamiento y competiciones fuera de casa”, indicó.

Doble abanderado

Pekín 2008 se convirtió en una realidad. El zacapaneco consiguió participar en sus primeros juegos y con el aliciente de ser el abanderado de la delegación. “En ese 2008 era muy joven y lo viví con mucha alegría. Desfilar en la inauguración ondeando la bandera, encabezando la delegación, fue algo especial”, destacó.

Ahora, 16 años después, de nuevo será el abanderado en París 2024. Nombramiento que toma con mayor madurez, pero con la misma emoción.

Tal y como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Beijín en el 2008, Cordón, será la cabeza de la delegación de Guatemala en París 2024. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

“Ahora lo vivo de una manera diferente, ya más maduro y consciente del privilegio y compromiso que uno lleva al representar al país; esa es la diferencia de uno con otro. Al momento de recibir la designación me pasó todos estos años por la mente, pero, sobre todo, sentir que la bandera y el nombre de Guatemala estará en los Juegos Olímpicos”, refirió.

Un nuevo sueño

El logro en los Juegos de Tokio —cuarto lugar— le dejó grandes sensaciones a Cordón para mejorar y volver con más fuerzas. Se ha preparado a conciencia, con el compromiso de entregarse en cada juego y con el sueño de esta vez poder subir al podio.

Cordón podría estar jugar sus últimos Juegos Olímpicos. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

“Tokio fue algo muy positivo, pero también nos sirvió para sacar conclusiones de lo que había que mejorar. Nos hemos preparado con un nuevo patrón de juego. En cada partido voy a dar lo mejor. Se entrenó a conciencia y con mucho compromiso. Voy a disfrutar el evento, pero siempre con el compromiso de representar a mi país y con el sueño de pelear por una medalla”.



Hará historia

Con esta participación, Kevin Cordón se convertirá en el primer badmintonista en el mundo en disputar cinco juegos olímpicos.

“Ya son 24 años de manera profesional. Estoy muy contento de que todavía Dios y el mundo del deporte me permitan seguir jugando. Recuerdo que por el 2006 preparándome en el extranjero, un entrenador me dijo que, si yo quería obtener resultados, cumplir mis sueños y hacer una carrera deportiva, tenía que cuidarme mucho y ser profesional dentro y fuera de los entrenamientos. Son consejos que he seguido y que hasta el día de hoy me permiten seguir en alto rendimiento y volver a estar en unos juegos olímpicos”, finalizó.

--------

Perfil