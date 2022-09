La CC debería reflexionar sobre su decisión respecto al Comité Olímpico Guatemalteco

En el último pleno de la CC los magistrados conocieron una solicitud del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) para reconsiderar la decisión que habían tomado el 4 de agosto de suspender los estatutos, pero lo único que varió fue la cantidad de votos a favor.

Esa vez Dina Ochoa, Leyla Lemus y Héctor Pérez Aguilera mantuvieron su oposición a quitar la suspensión. Mientras que los magistrados Roberto Molina Barreto y Claudia Paniagua, que suplió a Néster Vásquez, votaron a favor de quitar la suspensión.

En la primera sesión para conocer la inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe) los togados Ochoa, Lemus, Pérez Aguilera y Vásquez, estuvieron de acuerdo en suspender los estatutos.

En esa oportunidad solo el magistrado Roberto Molina estuvo en favor de dejar sin efecto la suspensión porque estimó que se violentan normas legales que no solo afectan al país en materia deportiva, sino a los atletas.

Por ahora, de acuerdo con fuentes de la CC, no se ha convocado a pleno urgente tras la decisión del COI y también ha dicho que el magistrado Molina Barreto, que votó en favor de dejar sin efecto la suspensión, estará de licencia por los próximos días.

El abogado experto en temas constitucionales, Alejandro Balsells, aseguró que la decisión del COI es muy lamentable y triste para el deporte y los atletas nacionales. Aseguró que los magistrados que han votado en contra de los estatutos deberían de reflexionar sobre la decisión en sentencia.

“Entiendo que el amparo es provisional, y eso da la pauta para cambiar la postura. Desconozco los problemas de fondo, si son políticos o no, pero acá el asunto es que la decisión que ha tomado la mayoría de los magistrados afecta a terceros, es decir, a los deportistas nacionales y eso es muy lamentable y triste”, aseveró Balsells.

El constitucionalista puso como ejemplo el caso que vivió Guatemala cuando fue suspendida por la Federación Internacional de Futbol Asociado (Fifa). “Ya ves cómo estamos ahora. Realmente es lamentable que hayamos llegado a este extremo”, enfatizó.

“Acá el punto es que los deportistas están fuera. Una decisión judicial ha hecho esto. La CC es la única responsable de eso independientemente de decisiones políticas que puedan haber detrás de cada magistrado”, puntualizó.

“Los amparos provisionales se otorgan cuando no se le va a causar daño a terceros, y en este caso ocurrió todo lo contrario, porque son los deportistas los que sufrirán las consecuencias por esta decisión judicial”, finalizó.

Update on National Olympic Committees (NOCs):

➡️ Guatemala NOC suspended with effect as from 15 October

➡️ Final warning issued to the Indian Olympic Association

Read more 👇https://t.co/t1es22vYfN pic.twitter.com/5V7yCsyr1n

— IOC MEDIA (@iocmedia) September 8, 2022