La exvoleibolista de playa guatemalteca, María José Orellana, tendrá este puesto en un equipo de los Estados Unidos

“Estoy muy feliz por Majo, porque sé lo duro que ha estado trabajando. Ella se ha dedicado a construir el programa junto conmigo durante estos últimos años y estoy feliz de verla recompensada por sus esfuerzos. Hemos superado mucho juntos y espero continuar nuestro progreso con ella”, explicó Gutiérrez.

Majo Orellana fue jugadora de voleibol de playa por más de 25 años. Fue tres veces campeona centroamericana de playa. Además, clasificó y jugó un Mundial organizado por la FIVB en Holanda.

“Me siento honrada por la confianza que Héctor tiene en mí para liderar este increíble equipo junto con él”, dijo Orellana.

“Nuestro equipo tiene un gran potencial y tenemos mucho talento para trabajar. Estoy emocionada por esta temporada que viene y los años venideros para trabajar con este increíble personal y el gran apoyo de nuestra administración. Fort Worth es mi hogar, y TCU es mi familia. Estamos listos para llevar al equipo a otro campeonato nacional y competir por un título”, expresó la guatemalteca.

El equipo Horned Frogs tiene una marca de 55-30 en las tres temporadas con Orellana como entrenadora. Ha jugado un papel clave en el ascenso de TCU en el ámbito nacional.

De acuerdo con la reseña que hace el equipo en su página web ha servido como la única asistente de tiempo completo del equipo durante las últimas tres temporadas.

Orellana ayudó a TCU a convertirse en la primera escuela del estado de Texas en calificar para el Torneo de la NCAA en 2021. Se unió al personal de “TCU Beach Volleyball” como entrenadora asistente en agosto de 2018.

Su experiencia les ha servido lograr aparecer por primera vez en el Torneo de la NCAA en 2021, siendo nombrada entrenadora asistente del año.

Los Horned Frogs han alcanzado grandes logros en las tres temporadas con Orellana en el personal. Ha ayudado a los Horned Frogs a clasificar a las finales de temporada en 2019, posición 18; 2020, 15 y 2021, 8.

Como entrenadora, Majo Orellana estuvo antes en el Coast Volleyball Club en San Diego. Allí fue directora de playa.

