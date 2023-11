“Las piernas ya no me daban”, confesó Morales luego de ganar la octava etapa de la Vuelta Ciclística 2023

En 2019 el guatemalteco Esdras Morales ganó por primera vez una etapa de Vuelta Ciclística a Guatemala. En ese entonces, les dedicó el triunfo a sus padres; 4 años después, su discurso no cambia y menciona a su familia como la principal motivación, tras haber ganado la octava etapa de la edición 62 del certamen nacional.

“Va para mi mamá, Delfina Pinzón; para mi abuela, Luisa; para mi padre, Mauro Antonio”, expresó del deportista, con detalle incluido del nombre de los de su núcleo, que llegaron a Sololá para ver su entrada triunfal.

Las piernas de Morales acumulan cientos de kilómetros de rodaje. Eso lo hace un ciclista experimentado y mesurado cuando está sobre su caballito de metal. Es consciente de los momentos en los que solo tiene que aportar, pero también sabe cuándo las cosas son para él.

A pesar de la experiencia, el nacido en Tecpán, asegura que en el mundo del pedal hay un aprendizaje constante.

“El ciclismo es siempre de aprendizaje. Me hace falta mucho por aprender. He llegado a un buen nivel en este momento, pero en este deporte siempre hay que renovarse”, exteriorizó el deportista.

El nacido en la Aldea Panabajal volvió a saborear las mieles del triunfo. En esta ocasión su registro queda en 3 horas, 08 minutos y 27 segundos, finiquitando así una jornada que lo evidenció como un total escalador en ruta, aunque no fue fácil en ninguno de los 120 kilómetros del recorrido.

“Las piernas ya no me daban. No tenía para más, pero saqué fuerzas ya en lo último y gracias a Dios tuve un buen resultado”, expuso el corredor con el dorsal número 3.

Aunque este viernes todo fue alegría para Esdras, su misión aún no termina. Todavía tiene enfrente una jornada para defender el primer lugar de la general de montaña, del cual es dueño con 42 puntos, únicamente a 2 del colombiano Heiner Parra, quien ya ha mostrado sus intenciones de asaltar el distintivo.