Las remeras Yulissa López y Jennieffer Zúñiga clasifican a los Olímpico de Tokio

Yulissa López y Jennieffer Zúñiga fueron quienes lograron el segundo boleto disponible en la prueba de doble par peso ligero. (Foto COG).

Con el boleto de las atletas, las plazas a los Juegos Olímpicos para Guatemala llega a 11, y 12 atletas, aunque aún está pendiente la comunicación del Cog y los Comités Olímpicos Nacional para confirmar las plazas por países.

Este es un extracto de la publicación: “En doble par peso ligero femenino, el liderazgo de las argentinas Evelyn Silvestro y Milka Kraljev nunca estuvo en duda, y ganaron la final asegurando su clasificación olímpica para Tokio. Segundo fue Brasil (Isabelle Camargos – Vanessa Cozzi), por delante de Chile (Yoselin Carcamo Ponce – Isidora Niemeyer) y México (Aylin Ibarra Maduena – Fabiola Núñez Zurita). Finalizando en 5o. y 6o. lugar quedaron Perú (Pamela Noya – Camila Valle Granados) y Guatemala (Yulisa López Guerra – Jenniffer Zúñiga). El segundo boleto olímpico disponible irá a Guatemala”.

“Es una sensación de alegría y de dar muchas gracias a Dios por la mayor bendición. Es algo que me causa nostalgia, porque cierro los ojos y me imagino todo el camino recorrido para llegar hasta donde estoy; antes de venir al Clasificatorio dediqué este viaje a una persona muy especial para mí que en estos momentos celebra desde el cielo conmigo… Es algo que no puedo explicar, una mezcla de emociones y sentimientos”, relató Yulisa desde Brasil.

Está será la tercera ocasión en la que el remo guatemalteco participe en unos Juegos Olímpicos, con anterioridad lo hicieron Edgar Nanne y Alberic De Suremain en la cita de Moscú en 1980, y luego repitió Nanne en la edición de Los Ángeles 1984.

Remo se suma a marcha (José Barrondo y Mirna Ortiz), tiro con armas de caza (Adriana Ruano, Waleska Soto y Juan Ramón Schaeffer), pentatlón moderno (Charles Fernández), navegación a vela (Juan Ignacio e Isabella Maegli), natación (Luis Carlos Martínez), y ciclismo de ruta (pendiente la definición del atleta), como clasificados por Guatemala a la próxima cita olímpica.

Con información del COG