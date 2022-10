Léster Martínez cumple con el pesaje y buscará su triunfo 13 en el boxeo profesional

La jornada del sábado dará inicio a las 19 horas, pero el combate estelar entre Martínez y Parks podría comenzar a las 21 horas.

“Estoy bastante contento de volver a pelear en Estados Unidos. Será mi segunda pelea en este país y eso me acerca más a mis metas”, indicó Martínez al consultarle cómo llega a su segunda pelea en Estados Unidos.

Al hablar de la preparación para el combate expresó: “Siempre me he estado preparando, nunca hemos dejado de entrenar. Cuando recibí la noticia de que pelearía el 8 de octubre en Misisipi, se intensificó el entrenamiento, enfocado en el día de la pelea”.

Resaltó que en el combate contra Park no está en juego ningún cinturón y no peleará por ganar alguno. “Es una pelea de ranqueo, pero el hecho de que no pelearé por un título no significa que me vaya a descuidar en el ring. Al contrario, sé que un triunfo me acerca más a estar entre los mejores”, dijo.

Sobre el rival expresó: “No conozco nada del rival. Sé que lleva muchas peleas y algunas de ellas perdidas. En este momento lo importante es lograr conseguir pelear y más adelante con un buen récord que permite que peleadores de la élite nos echen el ojo y me den chance de pelear contra ellos”.

