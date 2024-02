Cuando restan dos días para Martínez salte al cuadrilátero, después de cinco años, el boxeador oriundo de Petén se reporta listo para afrontar su pelea profesional número 17.

En una convivencia con la prensa, el pugilista dio ayer detalles sobre enfrentamiento con el colombiano Rubén Angulo, el viernes, en el salón 6 del Parque de la Industria.

“Estoy muy emocionado por ver cómo cada vez se suman más personas para apoyar mi carrera. Esto me compromete para trabajar e ir en busca de ganar un campeonato mundial”, manifestó Martínez.

Angulo, de 25 años, tiene un registro de 11 victorias, cinco por la vía del nocaut, cuatro derrotas y dos empates.

Martínez llega a este combate invicto, con 16 triunfos, y 14 de ellos por la vía de nocaut, por lo que parte como el favorito para alzarse con la victoria.

“Me he preparado bien para este combate, me siento contento por volver a pelear en mi país y voy a entregarlo todo para regalarles un nuevo triunfo. Espero que la gente llegue a apoyarme”, mencionó.

Las únicas dos veces que Martínez se ha presentado en Guatemala fue en el 2019, cuando debutó ante el excampeón mundial nicaragüense Ricardo Mayorga y ante el costarricense Roy Fernández.

En el combate Martínez versus Angulo, tendrá en disputa el cinturón latinoamericano supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, el cual Léster ya lo tuvo en su poder.

Detalles de la pelea

Será la segunda pelea de Martínez en Guatemala.

• La pelea es organizada por la promotora Apex Boxing.

• La velada se realizará en el Parque de la Industria, y comenzará a las 20 horas.

• Los precios para presenciar la pelea son de Q175, Q300, Q350, Q500 y Q800.