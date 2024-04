"Llevo varios meses de estar luchando con problemas estomacales. Me recupero de uno y me vuelve a doler otro. Hace 15 días me empezó a doler cuando comer, al punto que me retorcía del dolor", comentó originario del caserío Cooperativa, El Tablón, Sololá.

"Entonces empecé a vomitar todo lo que comía y me trajeron al hospital donde ingresé de emergencia. Ese miércoles me dieron de alta, ya no estaba vomitando, pero no me pasaba la comida", contó.

"Jueves pasé bien y viernes volvía a recaer. Vine al hospital otra vez y solo me dieron medicamentos como tres horas. Y me dieron de alta. Cabal el sábado empecé a vomitar otra vez", remarcó.

"El domingo nos reunimos con un doctor, me ayudó con medicamentos. Estaba en mi casa porque había estado gastando mucho en hospital privado. Pasé bien, lunes, martes y miércoles de esta semana, empecé mal otra vez. Entonces me dejaron unas pastillas para tomar y eso me ayudó un poco", reveló.

"Pero al final, el viernes en la madrugada, yo ya no aguantaba el dolor, entonces le dije al doctor de Salcajá, que si me podía dar una inyección. Y él me dijo que me sacara un ultrasonido para poder diagnosticarme mejor", aventuró.

"Fui a Sololá, me hice el ultrasonido, y me dijeron que estaba grave. Y que me tenían que operar. Me sacaron rayos X y ahí vieron que el estómago estaba bien mal. Entonces me operaron de emergencia aquí en Sololá. Dos horas duró la cirugía, terminó a las 4 de la mañana. Creo que al darme de alta me van a hacer más exámenes para ver cuál era el motivo de esa enfermedad", explicó sobre la laparotomía a la que se sometió.

Cabe mencionar que, dicha cirugía tiene como propósito explorar los órganos del vientre bajo, como el apéndice, intestinos, riñones o vesícula biliar. Por su parte, el procedimiento en sí, consiste en que el médico abre el abdomen para obtener visibilidad en estos órganos y si lo considera necesario, extraer una muestra para poder conducirle un examen tipo biopsia.

Finalmente, Julajuj confirmó que no sabe si recibirá el alta médica hasta el martes próximo, del hospital privado en el que se encuentra internado, ubicado abajo del parque central de Sololá.