Luis Grijalva envía carta a magistrados de la CC y pide “resolver a la brevedad” la suspensión al Comité Olímpico Guatemalteco

“Con mucho esfuerzo he logrado sobresalir en mi deporte, y me siento orgulloso de representar a millones de guatemaltecos, como también, de representar a muchos inmigrantes que día a día luchan fuera de su país“, continúa el atleta en su carta.

“Cuando inicié mi sueño olímpico de Tokyo 2020, siempre estuvo en mi mente trabajar duro para conseguir una medalla olímpica para mi país, el único objetivo que he tenido en los últimos años ha sido darle a Guatemala una alegría tan grande“, menciona.

En el resto de la carta el atleta expresa su “preocupación”, ya pese a lograr un histórico cuarto lugar en el Mundial de Atletismo de Budapest y también obtener la plaza olímpica para París 2024, este no podrá participar representando a Guatemala ya que el Comité Olímpico Internacional anunció que no entregará carta de invitación al país, y eso resulta “frustrante y triste no portar uniforme, no poder mostrar mi bandera ni cantar el himno de Guatemala“.

“Ruego a ustedes resolver a la brevedad posible la situación relacionada con el Comité Olímpico Guatemalteco, para que el Comité Olímpico Internacional -COI- levante la suspensión impuesta y pueda ejercer mi derecho de representar dignamente a Guatemala en los Juegos Olímpicos de París 2024“, finaliza el mensaje del deportista.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 darán inicio el próximo 20 de octubre y un aproximado de 130 atletas guatemaltecos competirán con escudo y bandera neutral, así como sucedió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, esto debido a la suspensión vigente del Comité Olímpico Internacional al Comité Olímpico Guatemalteco.