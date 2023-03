Luis Grijalva finaliza noveno en los 10,000 en San Juan Capistrano, California, e impone récord nacional

Luis Grijalva, quien ya se encuentra clasificado a París 2024 en los 5,000, volvió a demostrar su buen nivel en la pista de la JSerra Catholic High School, siempre se mantuvo entre los 10 primeros puestos y aguanto el ritmo hasta el final.

El Tarzán Grijalva superó la marca nacional en los 10,000 que esta en poder de Alberto González, la cual era de 28:24.55, la cual había conseguido en la 62 Annual MT SAC Relays que se llevó a cabo en California, Estados Unidos.

Cuando Grijalva tenía apenas un año su familia se estableció en Nueva York y durante su adolescencia se mudaron a California. Fue en la Armijo High School en Fairfield donde lo convencieron sus entrenadores de convertirse en deportista.

Sus inicios se remontan a su infancia. Desde los 12 años se dedica activamente a la práctica deportiva. La disciplina siempre fue un fuerte de Grijalva.

Luego de graduarse de la escuela secundaria, la Universidad de Arizona lo recibió con una beca y fue ahí que su carrera se consolidó. Consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos al convertirse en el corredor más veloz en la historia de Guatemala, durante el campeonato NCAA —División Outdoor Track & Fiel, en Oregón (2021)—.

El debut de Grijalva representando a Guatemala fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ha planificado su carrera estar en París 2024, donde ya se encuentra clasificado a los 5,000.

Not a bad way to start the 10k career…

In his 10,000m debut at the @sound_running TEN, Luis Grijalva sets a Guatemalan record of 27:42.56 with his 9th place finish. pic.twitter.com/VN9ZZdLzh7

— CITIUS MAG (@CitiusMag) March 5, 2023