Luis Grijalva finaliza segundo e impone nuevo récord nacional en los Millrose Games

Grijalva así continua haciendo historia para el atletismo nacional, ya a finales del pasado mes de enero logró en su primera competencia del 2023 un impresionante primer lugar en la milla de la John Thomas Terrier Classic 2023.

Su participación en los Millrose Games supone entonces su segunda competencia oficial de lo que va del 2023 con un gran resultado, demostrando así que su carrera aún no conoce techo.

The @MillroseGames men’s 3000m lives up to the hype!!!!

🥇 @joshk97 7:33.47 closing in 26.98

🥈 Luis Grijalva 7:33.86 Guatemalan record

🥉 @JoeKlecker 7:34.14 with some serious wheels

4️⃣ national records 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇹🇨🇭🇳🇿

All 1️⃣1️⃣ finishers get personal bests pic.twitter.com/TfoPdQ8i96

— CITIUS MAG (@CitiusMag) February 11, 2023