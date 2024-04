Compitiendo en los 5 mil kilómetros del evento que tuvo lugar en la Universidad Azuza Pacific, ubicada en el sur de California, Grijalva, registró 13 minutos, 21 segundos y 09 centésimas.

Esto le valió para completar el heat 2 en la segunda plaza, detrás del somalí de nacimiento, Abdihamid Nur, quien hizo 13:20.96. Al 'tarzan', le siguen en tercer, cuarto y quinto puesto, el suizo, Morgan Le Guen, con 13:25.59, y los estadounidenses, Ben Perrin, con 13:30.73, y Ben Shearer, con 13:32.98, respectivamente.

Acerca del resultado, el joven de 23 años comentó su sentir acerca de este torneo, al que calificó como un "entrenamiento".

"Contento por esta carrera, es más como un entrenamiento. Ahorita en abril es más de entrenamiento. En verano, estoy más rápido, porque 13 minutos es un poco lento. En verano, las carreras hago 12:40 en 5 mil metros", comentó.

"Quería correr esta carrera porque no tengo muchas oportunidades para hacerlo aquí en Estados Unidos y la próxima va a ser en Europa, así que era como un entrenamiento", explicó a la página de Correr Sin Fronteras.

"Voy a Europa la última semana de mayo y la primera semana de junio a Oslo y Estocolmo para competir en 5 mil y 3 mil metros. Solo esas carreras y después vienen los Olímpicos en agosto y eso será todo", finalizó el guatemalteco, que en Tokyo 2020 quedó en el puesto 12 del mundo.

Sobre ese mítico resultado, pues firmó la mejor actuación de un latinoamericano en esa justa, Grijalva, en su llegada al país el pasado 19 de marzo para realizar sus trámites migratorios, le contó a Prensa Libre: "No sé cómo lo conseguí. Ahora tengo más experiencia y el año pasado fui cuarto del mundo. Es posible ganar, pero necesito de muchos trabajo y sacrificio para conseguirlo".

Por su parte, en el mismo torneo, también compitió Viviana Aroche, quien completó los 5 mil metros de la rama femenina, entrando en décimo quinto puesto, cronometrando 15:57:10.

Tras el heat 2, Aroche, dijo sentirse contrariada por empezar la temporada, pero debido al resultado, no se mostró feliz del todo. "Contenta por estar abriendo temporada, pero también un poco inconforme por el resultado. Esperaba un poco más. Pero a veces el cuerpo no responde como uno quiere", señaló.

"Me gustó más el año pasado, creo que porque me gusta más competir en 10 mil. Este año me costó mucho ubicarme, tuve que salir a correr adelante para poder hacerlo y me costó mucho. Me zapateaban mucho atrás, pero creo que es por el nivel que estaba muy parejo", remarcó.

Cabe mencionar que el torneo, comenzó en abril y es tradicionalmente uno de los encuentros más rápidos de la temporada. El certamen también se precia de contar con los mejores atletas y equipos universitarios de atletismo de todo Estados Unidos y del mundo.