Luis Miguel Grijalva Morales compartió este viernes 22 de marzo en una actividad organizada en el Centro Deportivo Erick Barrondo el origen de su apodo "Tarzán", además también entrenó en la recién renovada pista de atletismo del estadio Erick Barrondo.

Grijalva, que está de visita en Guatemala después de 23 años, ha aprovechado los últimos días en el país para realizar trámites migratorios, conocer lugares turísticos y para compartir con familiares.

Este 22 de marzo Luis fue invitado por el Ministerio de Cultura y Deportes para estar presente en el acto de inauguración de pista de atletismo del estadio Erick Barrondo y posteriormente respondió preguntas a los medios de comunicación, revelando el origen de su apodo "Tarzán" y compartió también detalles sobre su vista a Antigua Guatemala, punto de referencia turístico de del país, además también declaró que recibió positivamente la noticia que podrá representar al país en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Regresé a Guatemala hace tres días, cuando yo vi las noticas que se levantó la suspensión pensé que fue un buen día para regresar a Guatemala. Los Juegos Olímpicos es lo más grande del mundo. Y me siento feliz de poder representar a Guatemala, todo el mundo nos puede ver", dijo emocionado.

En tan poco tiempo en el país Grijalva no ha conocido tanto, pero admitió que ya fue a la Antigua Guatemala y contó un poco sobre su experiencia.

"Me gustó hablar y conocer a la gente, el país es bonito. Estuve en Antigua y es linda”.

Más adelante en la charla surgió la interrogante sobre su apodo "Tarzán" y lo qué el piensa sobre que le digan así:

Según Grijalva el origen de su apodo se debe a la forma en la que lleva el pelo. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

"No sé quién me llamó Tarzán, creo que es por mi pelo (risas). Una vez hice una carrera y no me lo sujeté, alguien me llamó así y quedó, me gusta, mi nombre es Luis pero si me gusta”, comentó entre risas el atleta de 24 años.

Por último, Grijalva aprovechó el momento que le dieron con el micrófono para enviar un mensaje a la juventud de Guatemala; expresó que es posible hacer una carrera en el deporte, pero que no será fácil y también hizo un llamado a que apoyen a los atletas para que más adelante existan mejores oportunidades.

“Sí se puede, hay que entrenar duro. A veces es difícil, nos hacen faltan pistas, entrenadores o gente que sepa sobre deporte, necesitamos gente que sea buena para ayudar a los jóvenes, en el futuro habrá muchos corriendo en los Juegos Olímpicos como yo, esperemos eso en Los Ángeles 2028”.