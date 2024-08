La actividad de los guatemaltecos en París 2024 continúa y el tirador Sebastián Bermúdez, fue eliminado en la primera ronda; mientras que Maegli le tocó una dura prueba más en la bahía de Marsella.

El velerista nacional ha tenido tres días de competencia variados, el primer no fue del todo bueno, quedándose en las posiciones 21 y 22; sin embargo, el siguiente día no bajó del tercer puesto y en esta ocasión tuvo un "50-50".

Juan Ignacio está disputando sus quintos juegos olímpicos en su trayectoria, probablemente afronte sus últimos juegos, con 36 años está en búsqueda de darle a Guatemala una medalla en esta disciplina.

En la quinta regata, que significa el "ecuador" de la fase, concluyó en el noveno puesto; llegó a esa posición hasta la tercera marca y no perdió el ritmo.

En la sexta regata, no consiguió estar en posiciones altas, pese al esfuerzo no pudo salir de las posiciones 30, no fue hasta en la cuarta marca que el atleta llegó a tocar fondo, con el puesto 33.

Maegli en la clasificación general sigue en el décimo lugar con 33 puntos, la próxima competencia será el domingo 3 de agosto a las 4:05 horas de Guatemala.

Por el momento, Juan Ignacio marcha con 63 puntos y cabe recalcar que son los primeros diez en acceder a la fase final por las medallas.