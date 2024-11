Mardoqueo Vásquez luchó hasta el último aliento por la Vuelta a Guatemala en el mar de colombianos

Mardoqueo Vásquez volvió a escribir su nombre en la historia de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala. Aunque no logró el primer puesto en la clasificación general, el ciclista guatemalteco pedaleó con determinación para representar al país de la mejor manera posible.

Vásquez concluyó la competencia con el maillot al Mejor Guatemalteco, siendo el único ciclista capaz de desafiar el dominio colombiano en una vuelta de altísimo nivel.

“Hemos terminado la Vuelta a Guatemala y realmente estoy muy contento con el desempeño que tuve; lo intenté hasta el último momento, pero no se pudo. Así es el ciclismo: a veces se gana y a veces se pierde”, reflexionó el Súper Mardo.

“Creo que no he perdido frente a un corredor sin condiciones. En esta vuelta participaron muy buenos equipos, y me siento feliz de haber estado ahí y subirme al podio junto a ellos”, destacó Vásquez.

El integrante de Hino-One-La Red-Suzuki quedó a un minuto y cuatro segundos de alcanzar nuevamente la gloria en la Vuelta a Guatemala, título que ya había ganado en 2020 y 2022.

“Disfruté muchísimo esta vuelta, me preparé lo mejor que pude y estoy contento de estar en el podio. La Vuelta a Guatemala es muy especial para mí; ganarla dos veces significa mucho, y regresar al podio es un logro significativo. Quisimos ganarla otra vez, pero no se pudo”, comentó Vásquez.

Mardoqueo Vásquez durante su ingreso a la meta en la décima etapa de la Vuelta a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El ciclista de Totonicapán felicitó al campeón Robinson López y agradeció a su equipo y a la afición por el apoyo incondicional: “Felicito a Robinson por su logro. Creo que fue una competencia muy disputada, y eso deja un balance positivo para mí y para todo el equipo. Agradezco a mis compañeros, al staff técnico, y a toda la gente que en cada etapa gritaba mi nombre.”

Para Vásquez, el nivel de la vuelta fue especialmente desafiante debido a la participación de los mejores equipos colombianos. “Lo comentamos antes del inicio; prácticamente fue como una Vuelta a Colombia, con equipos de altísimo nivel y ciclistas de gran calidad. Estoy muy contento de haber estado en el podio junto a ellos y de haberles dado pelea,” analizó Vásquez.

Finalmente, al reflexionar sobre lo que significa representar a Guatemala en esta competencia, Vásquez expresó: “Para mí, representar a Guatemala en el ciclismo es algo muy bonito, y terminar como el mejor guatemalteco es una motivación enorme. Dimos lo mejor de nosotros junto a mis compañeros de equipo y el staff. Estoy satisfecho con el trabajo que hicimos y ya nos preparamos para la próxima temporada.”

“Ahora es momento de disfrutar el resto del año con la familia y amigos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo pendiente de mí,” concluyó Mardoqueo Vásquez.