Camposano nació y reside en Miami, Florida, Estados Unidos, sus padres son guatemaltecos y desde pequeña le inculcaron el amor a sus raíces. Es por ello que el deporte se ha convertido en el vínculo perfecto para sentir los colores Azul y Blanco.

La atleta se ha convertido en una de las promesas en las modalidades de los 100 metros con vallas y en salto de altura, en las cuales comenzó a sumar éxitos representando a Palmer Trinity School, donde ha contado en el apoyo de los entrenadores Joey Scott y Tahesia Harrigan-Scott.

María tiene 17 años, es la segunda de tres hermanos y la única de la familia con la pasión del atletismo. En la actualidad posee el récord nacional sub-18 en los 100 metros con vallas con la marca de 14 segundos 84 centésimas, que conquistó en el FSU Relays de Florida State University en Tallahassee, hace unas semanas.

“Me enamoré del atletismo desde el primer día que comencé a practicarlo. En un inicio lo compartía con el baile, pero le dije a mi mamá que quería enfocarme en solo uno y desde entonces estoy aquí y me encanta”, comparte Camposano en entrevista con Prensa Libre.

“Sé que con dedicación se pueden lograr los objetivos. Siempre he sido una persona que cuando me enfoco en algo, lo termino. Me gusta ser disciplinada y lo hago lo mejor que puedo”, agrega.

De Azul y Blanco

La velocista ha tenido la oportunidad de representar a Guatemala en dos torneos internacionales: en el Centroamericano de Atletismo 2023 en el estadio Cementos Progreso, y en el Campeonato NACAC U18, también el año pasado, que se disputó en Costa Rica.

El sueño de la atleta, quien reside en Estados Unidos, es competir por Guatemala en los Juegos Olímpicos. (Foto cortesía Familia Camposano).

El principal objetivo a largo plazo de María es clasificar a unos Juegos Olímpicos. Está consciente que París 2024 es muy pronto y por eso se ha enfocado en hacer el proceso para estar en la edición del 2028, que tendrá como sede Los Ángeles, California, EE. UU.

“Quiero competir por Guatemala en los JJ. OO. Es algo con lo que siempre he soñado y espero poder conseguirlo”, destaca la corredora, quien además asegura que su padre, Francisco, ha mantenido comunicación con la Federación de Atletismo y el Comité Olímpico Guatemalteco para el apoyo en dichas competencias.

Admira a la velocista nacional Mariandrée Chacón, quien posee los récords nacionales en 100 y 200 metros. Ahora, la seleccionada estudia y entrena con el equipo de la Universidad de Jacksonville, en Florida.

“La conocí cuando fui a competir a Guatemala y Costa Rica, es una gran atleta. Ahora la veo seguido en las competencias donde representa a la universidad. La admiro mucho”, dice María Alejandra, quien el próximo año comenzará su aventura a nivel universitario.

María Camposano comenzó el atletismo en el Palmer Trinity School, donde compite en las prueba de 100 metros con vallas y salto de altura. (Foto cortesía Familia Camposano).

Respecto del récord nacional, comenta que fue un momento de gran emoción porque había mucha gente siguiendo la prueba. “Me encantó el respaldo de las personas, eso me animó bastante para exigirme más”.

Trabajo fuerte

En este momento Camposano y sus entrenadores se dedican a mejorar el tiempo en la distancia de vallas y la marca en salto de altura. “Los trabajos son exigentes, pero el objetivo es tener una mejor técnica, además de la velocidad. Sé que el próximo año en la universidad mejoraré más”, expresa.

La atleta finalizó la plática con una frase corta, pero con mucho sentimiento: “Muchas gracias a la gente por el apoyo, estoy muy orgullosa de poder representar a Guatemala. Gracias a todos”.