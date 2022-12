María Micheo vs Arlenn Sánchez: Lugar y hora de la pelea de la boxeadora guatemalteca

Además de la pelea estelar entre Micheo y Sánchez, se vivirán otras peleas tanto nacionales como internacionales.

María Micheo es una destacada pugilista guatemalteca que ha representado al país desde hace varios años y en los últimos tiempos ha compaginado su carrera boxística junto a su academia.

A raíz del crecimiento, decidió dar un paso adelante y organizar su primer evento como una promotora, así es como llegó la velada de este sábado 17 de diciembre que tendrá lugar a las 19 horas en el HQ de Fontabella en la zona 10 de la Ciudad Capital.

El evento contará con la presencia de luchadores nacionales así como internacionales. La pelea estelar será entre María la “imparable” Micheo y la mexicana Arlenn Sánchez, pero también se tendrán los siguientes enfrentamientos:

Josué Moreno vs José Bustamante, Hillary Romero vs María Hernández, Kevin Marinero vs Miguel Saquic, Luis Fernández vs Joan Daniel López y Emmanuel Ezequías vs Omar López.

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.