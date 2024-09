La Cuidad de Guatemala vivió con gran entusiasmo la edición 2024 de la ya tradicional carrera 21K, que terminó con los triunfos de Mario Pacay y Viviana Aroche.

Según informes de las autoridades unos 20 mil corredores se hicieron presentes a las calles y avenidas de la cuidad para participar en la fiesta deportiva que se celebró este domingo 1 de septiembre.

A las 7 horas en punto se dio el banderazo de salida y los primeros en tomar la delantera fueron los atletas élite.

El gran protagonista fue el corredor oriundo de Cobán, Alta Verapaz, Mario Pacay, se adjudicó la medalla de oro de la carrera capitalina al terminar los 21 kilómetros con un tiempo de 1:04:15.

Mario Pacay en el momento en el que cruza la meta. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

“Agradecido con Dios, es el resultado del trabajo que veníamos haciendo, continuamos trabajando en busca de representar a Guatemala en lo más alto. Empezamos a marcar el paso y fue una carrera bastante táctica, nos quedamos con el triunfo en los últimos kilómetros”, expresó Pacay, quien sucedió a Alberto González, que fue campeón en las ediciones de 2022 y 2023.

El podio lo completaron precisamente el atleta olímpico Alberto González con su crono de 1:05:32 y José Carlos González en 1:06:45.

Y en la rama femenina la campeona por tercer año consecutivo fue la guatemalteca Viviana Aroche, quien superó en el esprint final a la mexicana Cindy Meza para lograr el primer puesto.

“Competencia alegre, la mejor de Guate. Contenta porque pasé por meses difíciles, uno sabe de los procesos y solo Dios tiene el control. Me sentí cómoda, tengo un objetivo, los 21K de Valencia y ahí voy por récord. Fue una carrera rápida, pero estaba preparada. Al final el triunfo no es solo mío, sino de todos los que me acompañaron en el proceso”, exclamó la atleta que completó el recorrido en un tiempo de 1:15:38.

Meza terminó con 1:15:48 y el podio lo cerró Evelyn Raitarsky con 1:20:05.