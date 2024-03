El atleta, de 17 años, reside en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, y desde el 2021 se entrena con el Saskatoon Track and Field Club (STFC), donde ha ido descubriendo su potencial en medio fondo en competencias de esa región.

Mateo conquistó en enero de este año el primer lugar en el campeonato de Knights de Columbus, y en el cual sorprendió a todos al cruzar la meta con un tiempo de 1:55.95 segundos, superando el récord de Saskatchewan Sub 18 de 1:56.05 establecido por Michael Hussey.

La marca conseguida en dicha competencia le permitió acercarse al récord de Guatemala Sub 18 de 1:55.17, que está en poder de Daniel Aguilar y que lo impuso el 23 de julio del 2023, en un campeonato NACAC en San José, Costa Rica.

La marca guatemalteca que ya tiene en su poder en las de los 600 metros, la cual logró en Edmonton con un tiempo de 1:23.31, superando el 1:24.21 que tenía Manuel Rival que estaba vigente desde noviembre del 2010.

Trejo nació en Guatemala, pero reside en Canadá desde el 2021, debido a que su madre, Michele Monroy, estudió un doctorado en la Universidad de Saskatchewan. En la actualidad, el atleta estudia el undécimo grado en el Aden Bowman Collegiate.

“Comencé en el atletismo a los 14 años por mi mamá siempre ha buscado que tenga actividad física. Primero probamos con natación y luego karate, pero no me gustaba, prefería quedarme en la casa. Cuando comencé en el atletismo y me empezó a gustar”, cuenta.

Motivación

La primera vez que compitió en una prueba de 800 metros fue en el 2022, representando al colegio, y clasificó para las provinciales. “Ahí pensé que en realidad soy bueno, pues terminé en el segundo lugar”, dice. Agrega que ha contado con el respaldo y guía de la entrenadora Janet Christ, quien ha ido puliendo aspectos técnicos y de estrategia para optimizar los tiempos en los 600, 800 y 1,500 metros.

Mateo tiene las características para destacar en el medio fondo. Su estatura, de 1.80 metros, y su peso, de 143 libras. Entre sus principales objetivos están superar las marcas nacionales en la categoría sub-18 y representar a Guatemala en las pruebas del ciclo olímpico.

“Una de las claves del desarrollo ha sido trabajar con mi equipo —Saskatoon Track and Field Club—; nos apoyamos cada día para ser mejores. Entreno tres veces a la semana en el club y los sábados hago levantamiento de pesas”, añade.

“Siento que este año será bueno para mí. Tengo la oportunidad de seguir creciendo y me siento comprometido para lograrlo”, enfatiza el deportista guatemalteco, quien comparte entrenamientos con Michael Hussey, seleccionado juvenil de Canadá.

Mateo Trejo junto a su entrenadora Janet Christ, quien ha sido fundamental en el crecimiento deportivo del guatemalteco de 17 años. (Foto cortesía Louis Christ.)

“Es un incentivo saber que puedo hacer lo mismo que Michael. Me entreno con él y hacemos exactamente lo mismo, así que yo también podría alcanzar ese nivel”, destaca.

El joven deportista visualiza su camino en el deporte. “Quiero dejar huella y que la gente sepa que con trabajo se pueden lograr las cosas. Solo quiero dar esperanza al atletismo y brillar por Guatemala”, concluye.